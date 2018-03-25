У Путіна обурюються: Звинувачення в отруєнні Скрипаля - "хамство і провокація"

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав звинувачення Великобританії у справі про отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки "провокацією" і заявив, що вони "межують з бандитизмом".

Про це Пєсков заявив в інтерв'ю програмі "Підсумки тижня" на НТВ, пише РІА Новости.

"Це (обвинувачення - ред.) - небачене хамство. Ніхто ніколи не зустрічався з ситуацією, коли звинувачують країну в чомусь, що навіть не можуть сформулювати і не намагаються формулювати", - зазначив він.

Пєсков додав: "Ми констатуємо, що це безпрецедентні абсолютно - що межують, напевно, з бандитизмом, міжнародні справи".

"Що за цим стоїть? Внутрішні проблеми Британії, або її проблеми взаємин з союзниками, або ще щось? Це, швидше за все, не наша справа. Наша справа - як впоратися з цією провокацією", - заявив прес-секретар Путіна.

Пєсков додав, що Путін сформулював свою позицію: "Він сказав, що ми займаємося нашими внутрішніми справами у першу чергу, а ця подія сталася у вас, і ви спочатку маєте розібратися, а потім вже про щось говорити".