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У Путіна обурюються: Звинувачення в отруєнні Скрипаля - "хамство і провокація"

Неділя, 25 березня 2018, 16:48

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав звинувачення Великобританії у справі про отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки "провокацією" і заявив, що вони "межують з бандитизмом".

Про це Пєсков заявив в інтерв'ю програмі "Підсумки тижня" на НТВ, пише РІА Новости.

"Це (обвинувачення - ред.) - небачене хамство. Ніхто ніколи не зустрічався з ситуацією, коли звинувачують країну в чомусь, що навіть не можуть сформулювати і не намагаються формулювати", - зазначив він.

Пєсков додав: "Ми констатуємо, що це безпрецедентні абсолютно - що межують, напевно, з бандитизмом, міжнародні справи".

"Що за цим стоїть? Внутрішні проблеми Британії, або її проблеми взаємин з союзниками, або ще щось? Це, швидше за все, не наша справа. Наша справа - як впоратися з цією провокацією", - заявив прес-секретар Путіна.

Пєсков додав, що Путін сформулював свою позицію: "Він сказав, що ми займаємося нашими внутрішніми справами у першу чергу, а ця подія сталася у вас, і ви спочатку маєте розібратися, а потім вже про щось говорити".

Як відомо, отруєних росіян - Сергія Скрипаля та його доньку Юлію - знайшли без свідомості у центрі м.Солсбері 4 березня.

Слідство ведеться за статтею "замах на вбивство", хоча обговорювалася можливість кваліфікувати інцидент як терористичний напад, враховуючи потенційну небезпеку застосованого нервово-паралітичної речовини.

Країни ЄС вважають вкрай ймовірним, що відповідальна за отруєння Скрипаля - Росія. 

Великобританія вже вислала з країни 23 російських дипломатів. РФ у відповідь заявила, що таке рішення є "ворожим крокомабсолютно неприйнятним, необгрунтованим і недалекоглядним". 

За даними Times, Сполучені Штати і до 20 європейських країн готуються вислати російських дипломатів, пов'язаних з московськими шпигунськими мережами.

У понеділок з Москви буде відкликаний посол Євросоюзу в РФ Маркус Едерер. 

Детальніше про отруєння колишнього російського шпигуна читайте в матеріалах "Історія Скрипаля: вино, вербовка і помста Кремля" та "Скромні санкції" за отруєння шпигуна: як світ підтримав Британію у боротьбі з Кремлем".

Теми: Велика БританіяРосіяскандал
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