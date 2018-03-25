У Путина возмущаются: Обвинения в отравлении Скрипаля - "хамство и провокация"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения Великобритании по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери провокацией и заявил, что они "граничат с бандитизмом".

Об этом Песков заявил в интервью программе "Итоги недели" на НТВ, пишет РИА Новости.

"Это (обвинения - ред.) - невиданное хамство. Никто никогда не встречался с ситуацией, когда обвиняют страну в чем-то, что даже не могут сформулировать и не пытаются формулировать", - отметил он.

Песков добавил: "Мы констатируем, что это беспрецедентно совершенно - граничащие, наверное, с бандитизмом международные дела".

"Что за этим стоит? Внутренние проблемы Британии, или ее проблемы взаимоотношений с союзниками, или еще что-то? Это, скорее всего, не наше дело. Наше дело - как справиться с этой провокацией", - заявил пресс-секретарь Путина.



Песков добавил, что Путин сформулировал свою позицию: " Он сказал, что мы занимаемся нашими внутренними делами в первую очередь, а это происшествие произошло у вас, и вы сначала должны разобраться, а потом уже о чем-то говорить".



Как известно, отравленных россиян - Сергея Скрипаля и его дочь Юлию - нашли без сознания в центре г.Солсбери 4 марта.

Следствие ведется по статье "покушение на убийство", хотя обсуждалась возможность квалифицировать инцидент как террористическое нападение, учитывая потенциальную опасность примененного нервно-паралитического вещества.



Страны ЕС считают крайне вероятным, что ответственность за отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля лежит на России.

Великобритания выслала из страны 23 российских дипломатов. РФ в ответ заявила, что такое решение является "враждебным шагом, абсолютно неприемлемым, необоснованным и недальновидным".

По данным Times, Соединенные Штаты и до 20 европейских стран готовятся выслать российских дипломатов, связанных с московскими шпионскими сетями.

В понедельник из Москвы будет отозван посол Евросоюза в РФ Маркус Эдерер.

Подробнее об отравлении бывшего российского шпиона читайте в материалах "История Скрипаля: вино, вербовка и месть Кремля" и "Скромные санкции" за отравление шпиона: как мир поддержал Британию в борьбе с Кремлем".