Экс-глава штаба Трампа заявил, что Cambridge Analytica в кампании при нем не было

Экс-глава избирательного штаба кандидата в президенты Дональда Трампа Кори Левандовски заявил, что при нем штаб не пользовался услугами компании Cambridge Analytica.

Об этом Левандовски заявил в воскресенье в эфире телеканала NBC, сообщает The Washington Post.

По словам одного из руководителей кампании Трампа, будучи во главе штаба, он трижды отказывался от услуг Cambridge Analytica.

"Я никогда не одобрял контракт Cambridge Analytica. Они не работали на (избирательную) кампанию, когда я был главой штаба. Мы должны четко прояснить это. Они предлагали услуги три раза, я сказал нет. Их не было в кампании, пока я не ушел", - заявил Левандовски.

Он также отметил, что ему было известно, что Стив Бэннон "играет определенную роль" в компании Cambridge Analytica, но он не знал, какова его роль.

"Это не повлияло на мое решение, потому что я их не нанял", - добавил Левандовски.

Как известно, Левандовски возглавлял штаб Трампа с начала кампании в 2015 году до июня 2016 года, после чего Трамп официально сменил его на Пола Манафорта.

В марте 2018-го расследование The New York Times и The Observer of London обнародовало информацию о том, что фирма Cambridge Analytica собрала для избирательного штаба Дональда Трампа данные о миллионах профилей пользователей Facebook в США, планируя создать с их помощью программу для прогнозирования и влияния на результат выборов.

Позже телеканал Channel 4 опубликовал еще одну часть расследования о Cambridge Analytica, где гендиректор Александр Никс рассказывает, как его компания организовала для Трампа всю кампанию в интернете и на телевидении и именно на данных Cambridge Analytica строилась вся стратегия.

22 марта Никса отстранили от работы.

Суд в Великобритании согласовал ордер на обыск офисов Cambridge Analytica по обвинению в использовании личных данных 50 миллионов пользователей Facebook в политических целях.

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания проанализирует все приложения, которые имеют доступ к значительному количеству информации пользователей и ограничит доступ этих данных для разработчиков.

В связи со сложившейся ситуацией Цукерберга вызвали дать показания в британском парламенте и в Европарламенте.