Українська діаспора закликає посилити тиск на РФ через "вибори" в Криму
Під час проведення на території окупованого Криму президентських виборів РФ виявила зневагу до міжнародного права. Це свідчить про необхідність посилення санкцій.
Про це заявив президент Світового конгресу українців Євген Чолій, передає "Укрінформ".
"СКУ засуджує незаконну окупацію Криму РФ, що є відвертим порушенням міжнародного права. Ми закликаємо до посилення міжнародного тиску на Росію, доки Крим не повернеться під контроль України та доки усі кримськотатарські й українські політичні в'язні не будуть звільнені", - наголосив Чолій.Крім цього, він привітав рішення ОБСЄ та інших міжнародних організацій відмовитися від делегування своїх спостерігачів на так звані "вибори" до Криму.
"Проведення виборів на окупованих українських територіях було черговою спробою Кремля легалізувати незаконну окупацію Криму", - наголосив президент СКУ.
Як відомо, 18 березня - у четверту річницю анексії Криму Росією - в РФ пройшли "вибори" президента.
За даними ЦВК РФ, чинний президент РФ набрав 76,66% голосів. У ЦВК заявили про відсутність серйозних порушень під час голосування, а результат Путіна голова комісії назвала "рекордним".
Голосування, проведене на окупованому півострові, Україна та Захід не визнають, адже воно є незаконним.
Уповноважений президента у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявляв, що явка в Криму сфальсифікована, а з кримських татар лише 10% пішли на незаконні "вибори" – переважно "бюджетники".
Український МЗС направляв ноту МЗС РФ у зв'язку з виборами президента РФ на території окупованого Криму, а глава МВС Арсен Аваков заявив, що громадяни РФ, за винятком дипломатів, не допускатимуться на територію російських дипустанов для участі у "виборах" президента РФ.
У день "виборів" на території України голосуванню росіян у консульствах РФ перешкоджали також представники націоналістичних рухів.