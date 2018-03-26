Українська діаспора закликає посилити тиск на РФ через "вибори" в Криму

Під час проведення на території окупованого Криму президентських виборів РФ виявила зневагу до міжнародного права. Це свідчить про необхідність посилення санкцій.

Про це заявив президент Світового конгресу українців Євген Чолій, передає "Укрінформ".

"СКУ засуджує незаконну окупацію Криму РФ, що є відвертим порушенням міжнародного права. Ми закликаємо до посилення міжнародного тиску на Росію, доки Крим не повернеться під контроль України та доки усі кримськотатарські й українські політичні в'язні не будуть звільнені", - наголосив Чолій.

Крім цього, він привітав рішення ОБСЄ та інших міжнародних організацій відмовитися від делегування своїх спостерігачів на так звані "вибори" до Криму.