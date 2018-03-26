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Украинская диаспора призывает усилить давление на РФ из-за "выборов" в Крыму

Понедельник, 26 марта 2018, 02:09

При проведении президентских выборов на территории оккупированного Крыма РФ проявила пренебрежение к международному праву. Это свидетельствует о необходимости ужесточения санкций.

Об этом заявил президент Всемирного конгресса украинский Евгений Чолий, передает "Укринформ".

"ВКУ осуждает незаконную оккупацию Крыма РФ, что является откровенным нарушением международного права. Мы призываем к усилению международного давления на Россию, пока Крым не вернется под контроль Украины и пока все крымскотатарские и украинские политзаключенные не будут освобождены", - подчеркнул Чолий.

Кроме этого, он приветствовал решение ОБСЕ и других международных организаций отказаться от делегирования своих наблюдателей на так называемые "выборы" в Крым.

"Проведение выборов на оккупированных украинских территориях было очередной попыткой Кремля легализовать незаконную оккупацию Крыма", - подчеркнул президент ВКУ.

Как известно, 18 марта - в четвертую годовщину аннексии Крыма Россией - в РФ прошли выборы президента.

По данным ЦИК РФ, действующий президент РФ набрал 76,66% голосов. В ЦИК заявили об отсутствии серьезных нарушений во время голосования, а результат Путина глава комиссии назвала "рекордным".

Голосование, проведенное на оккупированном полуострове, Украина и Запад не признают, поскольку оно незаконно.

Уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявлял, что явка в Крыму сфальсифицирована, а из крымских татар только 10% пошли на незаконные "выборы" - преимущественно "бюджетники".

Украинский МИД направил ноту МИД РФ в связи с выборами президента РФ на территории оккупированного Крыма, а глава МВД Арсен Аваков заявил, что граждане РФ, за исключением дипломатов, не будут допускаться на территорию российских дипучреждений для участия в "выборах" президента РФ.

В день "выборов" на территории Украины голосованию россиян в консульствах РФ препятствовали также представители националистичских движений. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcиявиборыКрымдиаспора
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