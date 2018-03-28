Поліція: Волошина не допитували

Правоохоронці Миколаївської області розслідують кримінальне провадження щодо розкрадання коштів у КП "Миколаївський аеропорт", але в.о. керівника летовища Владислава Волошина не допитували.

Про це йдеться у відповіді Нацполіції на запит "Української правди".

Зазначається, що слідчі здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017150000000279 від 27.12.2017 за підозрою попереднього керівника аеропорту Михайла Галайка у пропозиції хабара (ч. 3 ст. 369 ККУ).

А також за фактом заволодіння службовими особами вказаного підприємства грошовими коштами аеропорту при виконанні будівельних робіт на території летовища протягом 2017 року (ч. 5 ст.191 ККУ).

У поліції додали, що досліджується фінансово-господарська діяльність КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" з дня призначення підозрюваного Михайла Галайка на посаду т.в.о. гендиректора летовища до моменту його затримання за пропозицію хабара (з 23 червня по 28 грудня 2017 року).

Зазначається, що сума збитків наразі встановлюється. Також триває комплексна будівельно-технічна та економічна експертиза об'єктів аеропорту.

У поліції не відповіли на питання УП, чи проходив у якихось провадженнях Волошин.

"Органом досудового розслідування т.в.о. генерального директора КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" Волошин В.В. не допитувався", - підсумували у поліції.

Як відомо, 18 березня у Миколаєві вчинив самогубство 29-річний в.о. директора КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" Владислав Волошин.

Він не залишив передсмертної записки і не повідомив медикам "швидкої" причини свого вчинку, хоча на момент їх приїзду був живим.

Але є переписка з телефону Волошина, де він згадував своє призначення на посаду, перевірку в аеропорту і заявляв про намір вчинити самогубство. Цю переписку досліджує поліція.

Факт вживання певних заходів для усунення можливих корупційних ризиків при здійсненні закупівель у "Миколаївському аеропорту" підтвердили в НАБУ.

Співробітниця "Миколаївського аеропорту" Аліна Коротич заявила, що на Волошина тиснули посадовці облдержадміністрації на чолі з губернатором Олексієм Савченком.

Сам Савченко у соцмережі закликав не поширювати телефонну перепискуВолошина, і висловив упевненість, що правоохоронці з усім розберуться.

Слідство у справі загибелі в.о. керівника Миколаївського аеропорту відкрило провадження про доведення до самогубства.

Згодом у поліції заявили, що не думають, що Волошин застрелився під тиском.

Волошин був пілотом штурмовика Су-25 299-ї Миколаївської бригади тактичної авіації.

Під час служби здійснив 33 бойових вильоти. У серпні 2014 року після удару по російським десантникам під Новокатеринівкою його літак збили. Волошин катапультувався і приземлився на окупованій території. За координації куратора зі штабу АТО йому вдалося вибратися до позицій ЗСУ.

З армії звільнився через сімейні обставини. Нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Російська влада звинувачувала Волошина в атаці на малайзійський "Боїнг МН17", збитий бойовиками у 2014 році. Звинувачення повністю спростовано розслідуванням прокуратури Нідерландів і України.

У липні 2017 губернатор Миколаївщини Олексій Савченко призначив Волошина заступником директора Миколаївського міжнародного аеропорту. Волошин мав відповідати за проведення тендерів. У січні 2018 року він став в.о. директора летовища.

У Волошина залишилася дружина і двоє малолітніх дітей.

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