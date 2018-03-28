Полиция: Волошина не допрашивали

Правоохранители Николаевской области расследуют уголовное производство о хищении средств в КП "Николаевский аэропорт", но и.о. руководителя аэропорта Владислава Волошина не допрашивали.

Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос "Украинской правды".

Отмечается, что следователи осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве №42017150000000279 от 27.12.2017 по подозрению предыдущего руководителя аэропорта Михаила Галайко в предложении взятки (ч. 3 ст. 369 УКУ).

А также по факту завладения должностными лицами указанного предприятия денежными средствами аэропорта при выполнении строительных работ на его территории в течении 2017 года (ч. 5 ст.191 УКУ).

В полиции добавили, что исследуется финансово-хозяйственная деятельность КП "Николаевский международный аэропорт" со дня назначения подозреваемого Михаила Галайко на должность и.о. гендиректора аэропорта до момента его задержания за предложение взятки (с 23 июня по 28 декабря 2017 года).

Отмечается, что сумма ущерба устанавливается. Также продолжается комплексная строительно-техническая и экономическая экспертиза объектов аэропорта.

В полиции не ответили на вопрос УП, проходил ли в каких-либо производствах Волошин.

"Органом досудебного расследования и.о. генерального директора КП "Николаевский международный аэропорт" Волошин В.В. не допрашивался", - подытожили в полиции.

Как известно, 18 марта в Николаеве совершил самоубийство 29-летний и.о. директора КП "Николаевский международный аэропорт" Владислав Волошин.

Он не оставил предсмертной записки и не сообщил медикам "скорой" причины своего поступка, хотя на момент их приезда был жив.

Но есть переписка с телефона Волошина, где он вспоминал свое назначение, проверку в аэропорту и заявлял о намерении совершить самоубийство. Эту переписку исследует полиция.

Факт принятия определенных мер для устранения возможных коррупционных рисков при осуществлении закупок в "Николаевском аэропорту" подтвердили в НАБУ.

Сотрудница "Николаевского аэропорта" Алина Коротич заявила, что на Волошина давили чиновники облгосадминистрации во главе с губернатором Алексеем Савченко.

Сам Савченко в соцсети призвал не распространять телефонную переписку Волошина, и выразил уверенность, что правоохранители со всем разберутся.

Следствие по делу гибели и.о. руководителя Николаевского аэропорта начало производство о доведении до самоубийства.

Вместе с тем в полиции заявили, что не думают, что Волошин застрелился под давлением.

Волошин был пилотом штурмовика Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации. Во время службы совершил 33 боевых вылета. В августе 2014 года после удара по российским десантникам под Новокатериновкой его самолет сбили.

Волошин катапультировался и приземлился на оккупированной территории. При координации куратора из штаба АТО ему удалось выбраться к позициям ВСУ.

Из армии уволился по семейным обстоятельствам. Был награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.

Российские власти обвиняли Волошина в атаке на малайзийский "Боинг МН17", сбитый боевиками в 2014 году. Обвинения полностью опровергнуты расследованием прокуратуры Нидерландов и Украины.

В июле 2017 года губернатор Николаевщины Алексей Савченко назначил Волошина заместителем директора Николаевского международного аэропорта. Волошин должен был отвечать за проведение тендеров. В января 2018 года он стал и.о. директора аэропорта.

У Волошина осталась жена и двое малолетних детей.

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