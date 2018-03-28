Слідчий комітет Росії звернувся до суду з вимогою про заочний арешт українського пранкера Євгена Вольнова, якого звинувачують у поширенні інформації про "сотні загиблих" під час пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" в Кемерові.

Про це агентству "РИА Новости" повідомила прес-секретар Басманного суду Москви Юнона Царьова.

"У Басманний суд надійшло клопотання слідчих органів про обрання заочного арешту щодо Кувікова Микити Андрійовича, обвинуваченого в скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 282 КК РФ", - сказала Царьова.

Зазначається, що проти пранкера у Росії порушили кримінальну справу про поширення ненависти. Йому загрожує до п'яти років колонії.

Засідання суду з цього приводу вже почалося.

Як повідомлялося, в торговому центрі "Зимняя вишня" в Кемерові 25 березня сталася пожежа. Займання виникло на останньому поверсі, де знаходилися кінозали і в неділю було багато дітей.



За останніми даними, загинули 64 людини, серед них - 41 дитина.



Є також інформація про зниклих безвісти, але їхня кількість різниться.

27 березня на площі Совєтов пройшов масовий стихійний мітинг, на якому мешканці міста вимагали відставки влади.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що вважає причиною пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" недбалість людей.

Пізніше він підписав указ про оголошення жалоби в Росії.

У слідчому комітеті Росії заявили, що український пранкер Євген Вольнов розповсюджував інформацію про 300 загиблих під час пожежі у Кемерові.

Пізніше Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу стосовно українського пранкера.

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