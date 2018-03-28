Басманний суд Москви постановив заочно арештувати українського пранкера Євгена Вольнова.

Про це "Інтерфаксу" повідомила прес-секретар Басманного суду Москви Юнона Царьова.

"Суд задовольнив клопотання слідчого, обравши щодо Кувікова запобіжний захід у вигляді взяття під варту заочно", - сказала вона.

За її словами, термін арешту пранкера становить два місяці з моменту екстрадиції або затримання на території Росії.

Крім того, згідно з постановою слідчого в РФ, пранкера оголошено в міжнародний розшук.

Його заочно обвинувачують за ч.1 статті 282 Кримінального кодексу РФ (збудження ненависті або ворожнечі). Покарання за цим обвинуваченням передбачає штраф у розмірі від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

Як повідомлялося, в торговому центрі "Зимняя вишня" в Кемерові 25 березня сталася пожежа. Займання виникло на останньому поверсі, де знаходилися кінозали і в неділю було багато дітей.



За останніми даними, загинули 64 людини, серед них - 41 дитина.



Є також інформація про зниклих безвісти, але їхня кількість різниться.

27 березня на площі Совєтов пройшов масовий стихійний мітинг, на якому мешканці міста вимагали відставки влади.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що вважає причиною пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" недбалість людей.

Пізніше він підписав указ про оголошення жалоби в Росії.

У слідчому комітеті Росії заявили, що український пранкер Євген Вольнов розповсюджував інформацію про 300 загиблих під час пожежі у Кемерові.

Пізніше Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу стосовно українського пранкера.

СК звернувся до суду з вимогою про заочний арешт українського пранкера Євгена Вольнова, якого звинувачують у поширенні інформації про "сотні загиблих" під час пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" в Кемерові.

"У Басманний суд надійшло клопотання слідчих органів про обрання заочного арешту щодо Кувікова Микити Андрійовича, обвинуваченого в скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 282 КК РФ", - сказала Царьова.

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