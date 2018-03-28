Следственный комитет России обратился в суд с требованием о заочном аресте украинского пранкера Евгения Вольнова, которого обвиняют в распространении информации о "сотнях погибших" во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове.

Об этом агентству "РИА Новости" сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.



"В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании заочного ареста по Кувикову Никите Андреевичу, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК РФ", - сказала Царева.



Отмечается, что против пранкера в России возбудили уголовное дело о распространении ненависти. Ему грозит до пяти лет колонии.



Заседание суда по этому поводу уже началось.

Как сообщалось, в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово 25 марта произошел пожар. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и в воскресенье было много детей.

По последним данным, погибли 64 человека, среди них – 41 ребенок.

Есть также информация о пропавших без вести, но их число разнится.

27 марта на площади Советов прошел массовый стихийный митинг, на котором жители города требовали отставки властей.

Президент России Владимир Путин заявил, что считает причиной пожара в торговом центре "Зимняя вишня" халатность людей.

Позже он подписал указ об объявлении траура в России.

В следственном комитете России заявили, что украинский пранкер Евгений Вольнов распространил информацию о 300 погибших во время пожара в Кемерово.

Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении украинского пранкера.

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