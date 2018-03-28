СК назвав основну версію пожежі у Кемерові

У слідчому комітеті Росії заявили, що ймовірнішою версією є несправність системи пожежогасіння.

Про це заявив глава СК Олександр Бастрикін на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, передає "УНІАН".

"Найголовніше завдання, яке ми практично виконали, - це завершення огляду місця події, де мав місце осередок пожежі", - сказав Бастрикін.

За його словами, висуваються дві основні версії - несправність системи протипожежної безпеки.

Другу версію висувають особи, які притягуються до кримінальної відповідальності. Вони стверджують, що можливий самопідпал за допомогою відкритого вогню.

"Перші наші результати свідчать, що це малоймовірна версія. Більш перспективна, більш важлива і більш достовірна - це несправність системи пожежогасіння, профілактики та ліквідації епіцентру загоряння", - зазначив глава Слідчого комітету.



Як повідомлялося, в торговому центрі "Зимняя вишня" в Кемерові 25 березня сталася пожежа. Займання виникло на останньому поверсі, де знаходилися кінозали і в неділю було багато дітей.



За останніми даними, загинули 64 людини, серед них - 41 дитина.



Є також інформація про зниклих безвісти, але їхня кількість різниться.

27 березня на площі Совєтов пройшов масовий стихійний мітинг, на якому мешканці міста вимагали відставки влади.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що вважає причиною пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" недбалість людей.

Пізніше він підписав указ про оголошення жалоби в Росії.

У слідчому комітеті Росії заявили, що український пранкер Євген Вольнов розповсюджував інформацію про 300 загиблих під час пожежі у Кемерові.

Пізніше Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу стосовно українського пранкера.

Басманний суд Москви постановив заочно арештувати українського пранкера Євгена Вольнова.

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