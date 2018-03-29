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Головні новини дня – за 60 секунд

Четвер, 29 березня 2018, 21:16

Суд залишив Савченко під вартою, 2 квітня (а може і раніше) запрацює 4G, громадські організації хочуть звернутися до суду через електронне декларування, в Україні очікуються масові перевірки торгових центрів - новини, які обговорювали 29 березня.

Про Савченко. Апеляційний суд Києва відмовився скасувати міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для обвинуваченої у підготовці терактів і повалення державної влади нардепа Надії Савченко.

Про 4G. Vodafone Ukraine обіцяє запустити 4G найближчим часом. Якщо компанія отримає рахунки від Українського державного центру радіочастот до кінця дня, то сплатить їх і зможе запустити 4G вже в п'ятницю, 30 березня. Якщо ні, то, відповідно, 4G запрацює з понеділка, 2 квітня.

Про декларування активістів. Громадські організації хочуть оскаржувати в Конституційному суді електронне декларування для антикорупційних активістів. Відповідну заяву підписало 86 ГО.

Про перевірки. Державна служба з надзвичайних ситуацій розпочинає масштабні перевірки закладів масового скупчення людей на предмет виконання вимог безпеки, передусім пожежної.

Про справу Скрипаля. Дочка колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля вже не перебуває в критичному стані і її здоров’я "швидко покращується".

Про погоду. У п'ятницю, 30 березня, до Україні почне переміщатися більш тепла повітряна маса. За прогнозом синоптиків, погоду північно-західної половини України визначатимуть атмосферні фронти, решти території - поле підвищеного тиску. У західних та північних областях пройде невеликий мокрий сніг і дощ, на решті території без опадів. На дорогах північно-східної половини місцями ожеледиця. У центральних і південних областях місцями туман.

Теми: Савченко Надіясудмобільний зв'язокдекларації
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