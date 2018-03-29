Главные новости дня – за 60 секунд

Суд оставил Савченко под стражей, 2 апреля (а может и раньше) заработает 4G, общественные организации хотят обратиться в суд из-за электронного декларирования, в Украине ожидаются массовые проверки торговых центров – новости, которые обсуждали 29 марта.

О Савченко. Апелляционный суд Киева отказался отменить меру пресечения в виде содержания под стражей для обвиняемой в подготовке терактов и свержения государственной власти нардепа Надежды Савченко.

О 4G. Vodafone Ukraine обещает запустить 4G в ближайшее время. Если компания получит счета от Украинского государственного центра радиочастот до конца дня, то оплатит их и сможет запустить 4G уже в пятницу, 30 марта. Если счета нет, то, соответственно, 4G заработает с понедельника, 2 апреля.

О декларировании активистов. Общественные организации хотят обжаловать в Конституционном суде электронное декларирование для антикоррупционных активистов. Соответствующее заявление подписало 86 организаций.

О проверках. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям начинает масштабные проверки заведений массового скопления людей на предмет выполнения требований безопасности, прежде всего пожарной.

О деле Скрипаля. Дочь бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля уже не находится в критическом состоянии и ее здоровье "быстро улучшается".

О погоде. В пятницу, 30 марта, в Украину начнет перемещаться более теплая воздушная масса. Согласно прогнозу синоптиков, погоду северо-западной половины Украины будут определять атмосферные фронты, остальной территории - поле повышенного давления. В западных и северных областях пройдет небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков. На дорогах северо-восточной половины местами гололедица. В центральных и южных областях местами туман.