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Суд продовжив арешт Дангадзе

Четвер, 29 березня 2018, 23:27

Печерський райсуд Києва продовжив на 2 місяці арешт соратника Міхеїла Саакашвілі Северіона Дангадзе.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

За рішенням суду, Дангадзе продовжили запобіжний захід до 27 травня. Ухвалу можна оскаржити протягом п’яти днів в апеляційній інстанції.

Як відомо, 4 грудня 2017 року правоохоронці затримали одного з лідерів "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі, керівника Київського обласного осередку "РНС" Северіона Дангадзе.

Прокуратура стверджує, що він "за узгодженням із самим Саакашвілі, звернувся через довірену особу до олігарха Сергія Курченка, який переховується від правоохоронців у Москві, з пропозицією фінансування діяльності Саакашвілі в обмін на інтереси членів злочинного угрупування".

6 грудня Дангадзе арештували на 60 діб без права застави за підозрою в державній зраді та співпраці з членами організованого злочинного угрупування.

29 січня 2018 року Печерський районний суд Києва подовжив арешт Дангадзе на 60 днів.

14 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що з Дангадзе провели ряд слідчих дій у справі про держзраду.

У свою чергу адвокат Дангадзе Микола Неділько заявив, що упізнання Дангадзе було профанацією, а на його захист слідчі Служби безпеки України чинили тиск.

16 березня Печерський райсуд Києва відмовився змінити запобіжний захід Дангадзе з утримання під вартою на домашній арешт.

"Українська правда" у Threads

Теми: Саакашвілісуд
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