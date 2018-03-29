Суд продлил арест Дангадзе

Печерский райсуд Киева продлил на 2 месяца арест соратника Михеила Саакашвили Севериона Дангадзе.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По решению суда, Дангадзе продолжили меру пресечения до 27 мая. Постановление может быть обжаловано в течение пяти дней в апелляционной инстанции.

к известно, 4 декабря 2017 года правоохранители задержали одного из лидеров партии "Рух новых сил" Саакашвили, руководителя Киевского областного отделения "РНС" Севериона Дангадзе.



Прокуратура утверждает, что он "по согласованию с самым Саакашвили обратился через доверенное лицо к олигарху Сергея Курченко, который скрывается от правоохранителей в Москве, с предложением финансирования деятельности Саакашвили в обмен на интересы членов преступной группировки".

6 декабря Дангадзе арестовали на 60 суток без права залога по подозрению в государственной измене и сотрудничестве с членами организованной преступной группировки.



29 января 2018 года Печерский районный суд Киева продлил арест Дангадзе на 60 дней.

14 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что с Дангадзе провели ряд следственных действий по делу о госизмене.

В свою очередь адвокат Дангадзе Николая Недилько заявил, что опознание Дангадзе было профанацией, а на его защиту следователи Службы безопасности Украины оказывали давление.

16 марта Печерский райсуд Киева отказался изменить меру пресечения Дангадзе с содержания под стражей на домашний арест.