Губернатор Савченко попросив відсторонити його на час слідства

Голова Миколаївської обласної держадміністрації Олексій Савченко вирішив самоусунутися на час розслідування щодо смерті в.о. керівника Миколаївського аеропорту Владислава Волошина.

Про це він заявив на брифінгу у Києві, який транслював телеканал "112 Україна",

"18 березня сталася трагічна подія: загинув тимчасовий виконувач обов’язків керівника міжнародного аеропорту Владислав Волошин. З цього приводу достатньо лунає різного роду гасел. Щоб уникнути будь-якої спекуляції, я прийняв таке свідоме рішення", – сказав Савченко.

Він уточнив, що попросив відсторонити його на весь час слідства.

"Я написав заяву сьогодні і зареєстрував її. Її не могли не прийняти (в АП – ред)", – сказав керівник області

Радник голови ОДА напередодні говорив, що Савченко перебуває на лікарняному і не з'явиться на роботі два-три тижні: "Це так", – підтвердив посадовець.

"Я більше скажу. Я з 5 березня був відсутній у Миколаївській області. У зв’язку з цими подіями я перервав перебування за кордоном, приїхав. Сьогодні сподіваюся, що в мене буде можливість завершити ті речі, якими я займався

Він сподівається, що перший заступник буде виконувати поки обов’язки керівника обсті.

Савченко також наголосив: "Будь-які інсинуації я відкидаю… Я сподіваюся, що влітку ми таки відкриємо Миколаївський аеропорт".

Згодом речник Адміністрації президента Андрій Жигулін підтвердив "Українській правді", що Олексія Савченка відсторонено.

Як відомо, 29 березня Миколаївська обласна рада вирішила заслухати звіт Олексія Савченка на позачерговій сесії до середини квітня, а вже по тому приймати рішення про його відставку.

Націоналісти вимагали відставки Савченка чи бодай його відсторонення, підозрюючи його у доведенні до самогубства колишнього льотчика Волошина, який брав участь в АТО.

До цього вони вимагали відставки Савченка на мітингах у Миколаєві та Києві.

Слідство вивчає версію доведення Волошина до самогубства владою області, але сумнівається в ній. У справі про тендери для ремонту аеропорту, яка нібито могла схвилювати Волошина, його навіть не допитували.

Олексій Савченко свою причетність до смерті Волошина заперечував.