Луценко требует увольнения Холодницкого

Генеральный прокурор Юрий Луценко попросил Квалификационно-дисциплинарную комиссию рассмотреть вопрос о снятии с должности руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Об этом он написал в Facebook.

"В рамках уголовного производства, которое расследуется общей группой ГПУ и НАБУ о по добытыми в ходе следствия фактам, которые должным образом рассекречены, в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров за подписями Генерального прокурора и директора Национального антикоррупционного бюро сегодня направлены дисциплинарные жалобы о совершении руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким дисциплинарных проступков", - написал Луценко

"В своем представлении прошу КДКП рассмотреть вопрос о снятии Н. Холодницкого с должности заместителя Генпрокурора - руководителя САП", - заявил Генпрокурор.

Пока остается неясным вопрос, как будет функционировать САП и НАБУ при увольнении Холодницкого. Руководитель САП согласовывает подозрения высшим должностным лицам и определяет прокуроров на осуществление НАБУ.

Но процессуально он это делает как заместитель генерального прокурора. Поэтому любой из его заместителей, даже в статусе и.о. руководителя САП, не сможет выполнять функции заместителя генерального прокурора.

Кроме того, руководителя САП не может заменить любой другой заместитель генпрокурора. Фактически, единственной процессуальной фигурой, которая может заменить Холодницкого остается лично глава ГПУ Юрий Луценко.

Но ему законом напряму запрещено вмешиваться в работу САП.

Ранее Генеральная прокуратура вызвала на допрос руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

В то же время сам Холодницкий сказал "Украинской правде", что узнал о вызове на допрос из СМИ.

Как сообщалось, в кабинете главы САП Холодницкого была установлена ​​"прослушка". "Жучки" якобы были прикреплены к стенке аквариума. Выяснилось, что дело в отношении Холодницкого ведет ГПУ с применением оборудования НАБУ.

В свою очередь директор НАБУ Артем Сытник назвал искаженной информацию о негласном прослушивании в кабинете Холодницкого.

Вместе с тем позже директор Антикоррупционного бюро признал сотрудничествоего ведомства и ГПУ по делу против руководителя САП.

Холодницкий предостерег, что записи, которые скрыто велись в его кабинете, могут быть использованы для спекуляций против него, но подчеркнул, что о его отставке не речь идет.

Больше о прослушке у Холодницкого читайте в материале: "Шпионские игры, или "Жучки" в кабинете Холодницкого".