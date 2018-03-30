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Холодницький відреагував на звинувачення: Будемо захищатись

П'ятниця, 30 березня 2018, 16:10

Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький дав зрозуміти, що не збирається миритись зі звинуваченнями генпрокурора Юрія Луценка.

Про це він сказав у коментарі "Українській правді".

"Будемо захищатись", - заявив він.

Як відомо, генеральний прокурор Юрій Луценко попросив Квалифікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів розглянути зняття з посади керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

В кабінеті глави САП Холодницького була встановлена ​​"прослушка". "Жучки" нібито були прикріплені до стінки акваріума. З’ясувалося, що справу стосовно Холодницького веде ГПУ із застосуванням обладнання НАБУ.

У свою чергу директор НАБУ Артем Ситник назвав спотвореною інформацію про негласне прослуховування в кабінеті Холодницького.

Водночас пізніше директор Антикорупційного бюро визнав співпрацю його відомства і ГПУ у справі проти керівника САП.

Холодницький застеріг, що записи, які приховано велися у його кабінеті, можуть бути використані для спекуляцій проти нього, але наголосив, що про його відставку не йдеться.

Більше про прослуховування у Холодницького читайте у матеріалі УП: Шпигунські ігри, або "Жучки" в кабінеті Холодницького

Українська правда
Теми: ХолодницькийАнтикорупційна прокуратураГенпрокуратураЛуценкозвільнення
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