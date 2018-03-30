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Холодницкий отреагировал на обвинения: Будем защищаться

Пятница, 30 марта 2018, 16:10

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий дал понять, что не собирается мириться с обвинениями генпрокурора Юрия Луценко.

Об этом он сказал в комментарии "Украинской правде".

"Будем защищаться", - заявил он.

Как известно, генпрокурор Юрий Луценко попросил Квалификационно-дисциплинарную комиссию рассмотреть вопрос о снятии с должности руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

В кабинете главы САП Холодницкого была установлена ​​"прослушка". "Жучки" якобы были прикреплены к стенке аквариума. Выяснилось, что дело в отношении Холодницкого ведет ГПУ с применением оборудования НАБУ.

В свою очередь директор НАБУ Артем Сытник назвал искаженной информацию о негласном прослушивании в кабинете Холодницкого.

Вместе с тем позже директор Антикоррупционного бюро признал сотрудничествоего ведомства и ГПУ по делу против руководителя САП.

Холодницкий предостерег, что записи, которые скрыто велись в его кабинете, могут быть использованы для спекуляций против него, но подчеркнул, что о его отставке не речь идет.

Больше о прослушке у Холодницкого читайте в материале: "Шпионские игры, или "Жучки" в кабинете Холодницкого".

Украинская правда

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Темы: ХолодницкийАнтикоррупционная прокуратураГенпрокуратураЛуценкоувольнение
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