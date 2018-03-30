Холодницький: Мені пропонували працювати проти НАБУ

Керівник Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявляє, що його схиляли "працювати проти" Національного антикорупційного бюро.

Про це він сказав на брифінгу 30 березня, відповідаючи на запитання журналістів щодо того, якою була останнім часом співпраця та комунікація САП-ГПУ, САП-НАБУ.

"Скажу так, коли негласно були пропозиції працювати проти НАБУ, я відмовлявся. На жаль, колеги з НАБУ такою пропозицією по САП скористалися", – сказав Холодницький.

На запитання, чи схиляла Холодницького до співпраці Адміністрація президента, як казали в оточенні керівника САП, він відповів: "А хто в оточенні каже?"

"Я скажу так: всі, хто мене схиляли чи будуть схиляти, – не вдасться. Я не буду працювати на жодну структуру. І не буду виконувати вказівки, які не відповідають закону"