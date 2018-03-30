Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Холодницький: Мені пропонували працювати проти НАБУ

П'ятниця, 30 березня 2018, 16:51

Керівник Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявляє, що його схиляли "працювати проти" Національного антикорупційного бюро.

Про це він сказав на брифінгу 30 березня, відповідаючи на запитання журналістів щодо того, якою була останнім часом співпраця та комунікація САП-ГПУ, САП-НАБУ.

"Скажу так, коли негласно були пропозиції працювати проти НАБУ, я відмовлявся. На жаль, колеги з НАБУ такою пропозицією по САП скористалися", – сказав Холодницький.

На запитання, чи схиляла Холодницького до співпраці Адміністрація президента, як казали в оточенні керівника САП, він відповів: "А хто в оточенні каже?"

"Я скажу так: всі, хто мене схиляли чи будуть схиляти, – не вдасться. Я не буду працювати на жодну структуру. І не буду виконувати вказівки, які не відповідають закону", додав Холодницький.

Як відомо, 30 березня генпрокурор Юрій Луценко попросив Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів розглянути питання зняття Холодницького з посади керівника САП.

Керівник департаменту з розслідування особливо важливих справ ГПУ Володимир Гуцуляк заявив, що відомство уже півроку розслідує кримінальну справу, у якій фігурує Холодницький.

Керівник Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що Холодницького підозрюють у "зливі" інформації фігурантам справ – зокрема, про розкрадання в мерії Одеси.

Голова САП заперечив це і нагадав, що під підозрою Труханову стоїть його підпис.

Читайте також: Шпигунські ігри, або "Жучки" в кабінеті Холодницького

Як відомо, про "розбіжності в поглядах" між НАБУ і САП говорили практично від самого запуску цих антикорупційних структур, однак досі наголошувалося на відсутності прямого конфлікту.

Валентина Романенко, УП
Теми: ХолодницькийАнтикорупційна прокуратураНАБУГенпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

Усі новини...
Холодницький
Невдалий хабар керівникам НАБУ та САП: справа дійшла до суду
САП після відставки Холодницького фактично очолює Венедіктова - Ситник
У Львові маршрутка зачепила на переході дівчину Холодницького
Останні новини
17:52
Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку
17:33
фото25 тисяч книжок для українських бібліотек доправили із Великої Британії
17:24
Уряд погодив призначення 2 голів ОДА
17:17
фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій
17:14
Вантажівку, яка блокувала "Ягодин-Дорогуськ", прибрали: як домовились про зняття блокади
17:14
фотоУ Росії в дитсадку роздали дітям грамоти з гербом України: у закладі почали перевірку
16:53
У Німеччині оголосили звинувачення 27 учасникам спроби перевороту, зокрема громадянці РФ
16:45
Збій у "Київстарі" не вплинув на дії українських військових – Фітьо
16:39
У Техасі суд заборонив жінці зробити аборт попри те, що дитина смертельно хвора
16:22
Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: