Холодницкий: Мне предлагали работать против НАБУ

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Пятница, 30 марта 2018, 16:51

Руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявляет, что его склоняли "работать против" Национального антикоррупционного бюро.

Об этом он сказал на брифинге 30 марта, отвечая на вопрос журналистов о том, какими были в последнее время сотрудничество и коммуникация САП-ГПУ, САП-НАБУ.

"Скажу так, когда негласно были предложения работать против НАБУ, я отказывался. К сожалению, коллеги из НАБУ таким предложением по САП воспользовались", - сказал Холодницкий.

На вопрос, склоняла ли Холодницкого к сотрудничеству Администрация президента, как говорили в окружении руководителя САП, он ответил: "А кто в окружении говорит?"

скажу так: все, кто меня склоняли будут склонять, - не удастся. Я не буду работать ни на одну структуру. И не буду выполнять указания, не соответствующие закону".

Валентина Романенко, УП
Темы: Холодницкий Антикоррупционная прокуратура НАБУ Генпрокуратура
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