Холодницкий: Мне предлагали работать против НАБУ

Руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявляет, что его склоняли "работать против" Национального антикоррупционного бюро.



Об этом он сказал на брифинге 30 марта, отвечая на вопрос журналистов о том, какими были в последнее время сотрудничество и коммуникация САП-ГПУ, САП-НАБУ.



"Скажу так, когда негласно были предложения работать против НАБУ, я отказывался. К сожалению, коллеги из НАБУ таким предложением по САП воспользовались", - сказал Холодницкий.



На вопрос, склоняла ли Холодницкого к сотрудничеству Администрация президента, как говорили в окружении руководителя САП, он ответил: "А кто в окружении говорит?"



"Я скажу так: все, кто меня склоняли будут склонять, - не удастся. Я не буду работать ни на одну структуру. И не буду выполнять указания, не соответствующие закону".

Как известно, 30 марта генпрокурор Юрий Луценко попросил Квалификационно-дисциплинарную комиссию рассмотреть вопрос о снятии Холодницкого с должности руководителя САП.

Руководитель Департамента по расследованию особо важных дел ГПУ Владимир Гуцуляк заявил, что ведомство уже полгода расследует уголовное дело, в котором фигурирует Холодницкий.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что Холодницкого подозревают в "сливе" информации фигурантам дел – в том числе, о хищениях в мэрии Одессы.

Глава САП опроверг это и напомнил, что под подозрением Труханову стоит его подпись.

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Как известно, о "расхождениях во взглядах" между НАБУ и САП говорили практически с самого запуска этих антикоррупционных структур, однако до сих пор отрицалось наличие прямого конфликта.