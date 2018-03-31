РФ висилає українських дипломатів саме з тих міст, де утримує заручників

Російська Федерація висилає 13 діючих дипломатів України, в основному з посольства в Москві, й 5 - з консульства в Ростові. З міст - де відбуваються більшість судилищ над українськими політв‘язнями.

Про це перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко написала у Facebook.

"Росія, за традицією, діє підло і боляче. У відповідь на висилку 13 російських дипломатів, які займалися сумнівною діяльністю в Україні, вони висилають 13 наших діючих дипломатів, в основному з посольства в Москві, й 5 - з нашого консульства в Ростові. Саме там відбуваються більшість судилищ над українськими політв‘язнями", - написала вона.

За її словами родичі політв‘язнів хвилюються, чи зможе тепер українське консульство повноцінно працювати, виконувати роботу із захисту українців.

"Так, навантаження й тиск на наших консулів, що залишаються працювати в Мордорі, збільшиться, але вони усвідомлюють свою відповідальність і високу місію. Вони й надалі в повному обсязі виконуватимуть свої обов‘язки, добиватимуться доступу в тюрми, будуть на судах", - запевнила Геращенко.

Водночас, на її думку, для допомоги консулам, у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій негайно має запрацювати департамент із підтримки родин заручників і політв‘язнів.

"Також я, як уповноважений Президента, планую звернутися до всіх посольств країн ЄС і G7, з проханням, щоб їх представники в РФ відвідували всі суди над українцями і кримськими татарами - у Москві, Ростові, всюди, де триває цей фарс. Це буде жест солідарності з Україною, яка виступила солідарно з Британією і світом", - заявила Геращенко.

Вона додала, що на відміну від українських консулів, російські консули не переймаються долями "іхтамнетів".

"В російського військового Агєєва, про якого ридала ліберальна НГ, російський консул був раз, у деяких із 20 засуджених росіян - жодного разу", - повідомляє депутат.

Раніше в коментарі Українській правді речник МЗС України Мар'яна Бєца заявила, що представництво прав українців і українських політв’язнів в Росії не погіршиться через висилку українських дипломатів.

Раніше в п'ятницю Росія оголосила персонами нон грата дипломатів 23 країн світу у відповідь на висилку російських дипломатів. Зокрема, персонами нон грата оголошені 13 українських дипломатів.

26 березня Україна заявила про видворення 13 російських дипломатів у відповідь на отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля і його доньки у Британії.

Тоді ж стало відомо, що 14 держав Європейського союзу вирішили вислати російських дипломатів.

Глава МЗС Великої Британії Борис Джонсон заявив 16 березня, що президент Росії Володимир Путін "практично напевне" особисто віддав наказ використати токсичну нервово-паралітичну речовину "Новичок" для отруєння колишнього російського агента у Британії.

Джонсон також заявив, що у Великої Британії є докази того, що Росія протягом останніх 10 років створювала запаси речовини, якою отруїли Скрипаля та його доньку.

Росія заперечує причетність до отруєння Скрипаля.

Детальніше про реакцію світу на події в Британії читайте у статті "Європейської правди": "Скромні санкції" за отруєння шпигуна: як світ підтримав Британію у боротьбі з Кремлем".