РФ высылает украинских дипломатов именно из тех городов, где удерживает заложников

Российская Федерация высылает 13 действующих дипломатов Украины, в основном из посольства в Москве, и 5 - из консульства в Ростове. Из городов - где происходит большинство судилищ над украинскими политзаключенными.

Об этом первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко написала в Facebook.

"Россия, по традиции, действует подло и больно. В ответ на высылку 13 российских дипломатов, которые занимались сомнительной деятельностью в Украине, они высылают 13 наших действующих дипломатов, в основном из посольства в Москве, и 5 - из нашего консульства в Ростове. Именно там происходит большинство судилищ над украинскими политзаключенными", - написала она.

По ее словам родственники политзаключенных волнуются, сможет ли теперь украинское консульство полноценно работать, выполнять работу по защите украинцев.

"Да, нагрузка и давление на наших консулов, которые остаются работать в Мордоре, увеличится, но они осознают свою ответственность и высокую миссию. Они и в дальнейшем в полном объеме будут выполнять свои обязанности, добиваться доступа в тюрьмы, будут на судах", - заверила Геращенко.

В то же время, по ее мнению, для помощи консулам, в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий немедленно должен заработать департамент по поддержке семей заложников и политзаключенных.

"Также я, как уполномоченный Президента, планирую обратиться ко всем посольствам стран ЕС и G7, с просьбой, чтобы их представители в РФ посещали все суды над украинцами и крымскими татарами - в Москве, Ростове, везде, где проходит этот фарс. Это будет жест солидарности с Украиной, выступившей солидарно с Британией и миром", - заявила Геращенко.

Она добавила, что в отличие от украинских консулов, российские консулы не занимаются судьбами "ихтамнетов".

"У российского военного Агеева, о котором рыдала либеральная НГ, российский консул был раз, в некоторых из 20 осужденных россиян - ни разу", - сообщает депутат.

Ранее в комментарии Украинской правде пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца заявила, что представительство прав украинском и украинских политзаключенных в России не ухудшится из-за высылки украинских дипломатов.

Ранее в пятницу Россия объявила персонами нон гратадипломатов 23 стран мира. В частности, персонами нон грата были объявлены 13 украинских дипломатов.

26 марта Украина заявила о выдворении 13 российских дипломатов в ответ на отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Британии.

Тогда же стало известно, что 14 государств Европейского союза решили выдворить российских дипломатов в ответ на отравление бывшего шпионаСергея Скрипаля и его дочери в Британии.





Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин "практически наверняка" лично отдал приказ использовать токсическое нервно-паралитическое вещество "Новичок" для отравления бывшего российского агента в Британии.

Джонсон также заявил, что у Великобритании есть доказательства того, что Россия в течении последних 10 лет создавала запасы вещества, которым отравили Скрипаля и его дочь.

Россия отрицает причастность к отравлению Скрипаля.

Подробнее о реакции мира на события в Британии читайте в статье "Европейской правды": "Скромные санкции" за отравление шпиона: как мир поддержал Британию в борьбе с Кремлем".