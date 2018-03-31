РФ высылает украинских дипломатов именно из тех городов, где удерживает заложников
Российская Федерация высылает 13 действующих дипломатов Украины, в основном из посольства в Москве, и 5 - из консульства в Ростове. Из городов - где происходит большинство судилищ над украинскими политзаключенными.
Об этом первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко написала в Facebook.
"Россия, по традиции, действует подло и больно. В ответ на высылку 13 российских дипломатов, которые занимались сомнительной деятельностью в Украине, они высылают 13 наших действующих дипломатов, в основном из посольства в Москве, и 5 - из нашего консульства в Ростове. Именно там происходит большинство судилищ над украинскими политзаключенными", - написала она.
По ее словам родственники политзаключенных волнуются, сможет ли теперь украинское консульство полноценно работать, выполнять работу по защите украинцев.
"Да, нагрузка и давление на наших консулов, которые остаются работать в Мордоре, увеличится, но они осознают свою ответственность и высокую миссию. Они и в дальнейшем в полном объеме будут выполнять свои обязанности, добиваться доступа в тюрьмы, будут на судах", - заверила Геращенко.
В то же время, по ее мнению, для помощи консулам, в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий немедленно должен заработать департамент по поддержке семей заложников и политзаключенных.
"Также я, как уполномоченный Президента, планирую обратиться ко всем посольствам стран ЕС и G7, с просьбой, чтобы их представители в РФ посещали все суды над украинцами и крымскими татарами - в Москве, Ростове, везде, где проходит этот фарс. Это будет жест солидарности с Украиной, выступившей солидарно с Британией и миром", - заявила Геращенко.
Она добавила, что в отличие от украинских консулов, российские консулы не занимаются судьбами "ихтамнетов".
"У российского военного Агеева, о котором рыдала либеральная НГ, российский консул был раз, в некоторых из 20 осужденных россиян - ни разу", - сообщает депутат.
Ранее в комментарии Украинской правде пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца заявила, что представительство прав украинском и украинских политзаключенных в России не ухудшится из-за высылки украинских дипломатов.
Ранее в пятницу Россия объявила персонами нон гратадипломатов 23 стран мира. В частности, персонами нон грата были объявлены 13 украинских дипломатов.
26 марта Украина заявила о выдворении 13 российских дипломатов в ответ на отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Британии.
Тогда же стало известно, что 14 государств Европейского союза решили выдворить российских дипломатов в ответ на отравление бывшего шпионаСергея Скрипаля и его дочери в Британии.
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин "практически наверняка" лично отдал приказ использовать токсическое нервно-паралитическое вещество "Новичок" для отравления бывшего российского агента в Британии.
Джонсон также заявил, что у Великобритании есть доказательства того, что Россия в течении последних 10 лет создавала запасы вещества, которым отравили Скрипаля и его дочь.
Россия отрицает причастность к отравлению Скрипаля.
Подробнее о реакции мира на события в Британии читайте в статье "Европейской правды": "Скромные санкции" за отравление шпиона: как мир поддержал Британию в борьбе с Кремлем".