Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

НАБУ передало в суд справу про грабунок "Укрзалізниці" на 69 мільйонів

Понеділок, 5 березня 2018, 17:28

Національне антикорупційне бюро завершило досудове розслідування за фактом махінацій з тарифами "Укрзалізниця" трьома її посадовцями.

Про це повідомляє у Facebook прес-служба НАБУ.

За даними слідства, двоє колишніх та один чинний посадовець УЗ своїми службовими зловживаннями завдали підприємству шкоди на 7,3 мільйона доларів.

"5 березня 2018 року обвинувальний акт стосовно цих осіб скеровано до Печерського районного суду м. Києва для розгляду по суті", - йдеться в заяві.

За інформацією Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, йдеться про заступника гендиректора та начальника головного комерційного управління "Укрзалізниці", а також про заступника директора з комерційних питань ДП "Український транспортно-логістичний центр".

Встановлено, що заступник генерального директора, будучи головою тарифної комісії УЗ, у змові з іншими двома звинувачуваними в інтересах ТОВ "ЕУ-ТРАНС", ТОВ "УТЕК" і компанії "ОРЛОНДЕР ЛІМІТЕД" ухвалили незаконне рішення про розрахунок плати за фактично виконані обсяги перевезень вантажів із застосуванням пільгових коефіцієнтів та тарифних ставок.

При цьому, пояснюють у САП, зазначені підприємства не виконали гарантовані обсяги транзитних перевезень, що завдало тяжких наслідків інтересам залізниці у вигляді збитків на суму 69,2 мільйона гривень.

Як відомо, 15 серпня 2017 року детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру посадовцям у цій справі.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: НАБУУкрзалізницякриміналсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

Усі новини...
НАБУ
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Як чиновники беруть хабарі і прикриваються портретами Бандери
Останні новини
17:57
У США двох учительок звільнили через підробіток на контенті для дорослих
17:56
На Київщині через збій у "Київстарі" не працює система оповіщення про повітряну тривогу
17:52
Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку
17:33
фото25 тисяч книжок для українських бібліотек доправили із Великої Британії
17:24
Уряд погодив призначення 2 голів ОДА
17:17
фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій
17:14
Вантажівку, яка блокувала "Ягодин-Дорогуськ", прибрали: як домовились про зняття блокади
17:14
фотоУ Росії в дитсадку роздали дітям грамоти з гербом України: у закладі почали перевірку
16:53
У Німеччині оголосили звинувачення 27 учасникам спроби перевороту, зокрема громадянці РФ
16:45
Збій у "Київстарі" не вплинув на дії українських військових – Фітьо
Усі новини...
Реклама: