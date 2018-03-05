НАБУ передало в суд справу про грабунок "Укрзалізниці" на 69 мільйонів

Національне антикорупційне бюро завершило досудове розслідування за фактом махінацій з тарифами "Укрзалізниця" трьома її посадовцями.

Про це повідомляє у Facebook прес-служба НАБУ.

За даними слідства, двоє колишніх та один чинний посадовець УЗ своїми службовими зловживаннями завдали підприємству шкоди на 7,3 мільйона доларів.

"5 березня 2018 року обвинувальний акт стосовно цих осіб скеровано до Печерського районного суду м. Києва для розгляду по суті", - йдеться в заяві.

За інформацією Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, йдеться про заступника гендиректора та начальника головного комерційного управління "Укрзалізниці", а також про заступника директора з комерційних питань ДП "Український транспортно-логістичний центр".

Встановлено, що заступник генерального директора, будучи головою тарифної комісії УЗ, у змові з іншими двома звинувачуваними в інтересах ТОВ "ЕУ-ТРАНС", ТОВ "УТЕК" і компанії "ОРЛОНДЕР ЛІМІТЕД" ухвалили незаконне рішення про розрахунок плати за фактично виконані обсяги перевезень вантажів із застосуванням пільгових коефіцієнтів та тарифних ставок.

При цьому, пояснюють у САП, зазначені підприємства не виконали гарантовані обсяги транзитних перевезень, що завдало тяжких наслідків інтересам залізниці у вигляді збитків на суму 69,2 мільйона гривень.

Як відомо, 15 серпня 2017 року детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру посадовцям у цій справі.