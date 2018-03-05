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ОБСЄ за вихідні зафіксувала понад 200 вибухів на Донбасі

Понеділок, 5 березня 2018, 23:19

Спостережна місія ОБСЄ на Донбасі за період з 19:30 2 березня по 19:30 4 березня зафіксувала 206 вибухів.

Про це йдеться у звіті організації від 5 березня.

"У період із вечора 2 до вечора 3 березня в Донецькій області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зокрема більше вибухів (приблизно 90), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (орієнтовно 50 вибухів)", - повідомили спостерігачі.

"У період із вечора 3 до вечора 4 березня Місія відзначила зменшення кількості таких порушень, зафіксувавши близько 70 вибухів, якщо порівнювати з попередньою добою", - наголосили в ОБСЄ.

"У період із вечора 2 до вечора 3 березня в Луганській області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зокрема менше вибухів (12 вибухів), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (34 вибухи)", - підкреслили в Місії.

"З вечора 3 до вечора 4 березня СММ констатувала збільшення кількості таких порушень, зокрема 34 вибухи, якщо порівнювати з попередньою добою", - заявили в організації.

"3 березня в підконтрольних урядові районах члени патруля Місії бачили бойову машину (типу БМП) на західній околиці н.п. Попасна, а також 2 броньовані розвідувально-дозорні машини (БРДM-1) і 2 БМП-1 поблизу н.п. Оріхове-Донецьке. 4 березня команда СММ зафіксувала бойову машину (типу БТР) неподалік від н.п. Авдіївка", - йдеться у звіті.

"4 березня в непідконтрольних урядові районах спостерігачі бачили 1 БМП-1 біля Горлівки, 1 бойову машину (типу БМП) і 1 бронетранспортер (типу БТР), що стояли приблизно за 15 м від будинку в житловому районі біля Пікуз, а також 1 бойову машину (типу БМП), що стояла поруч із житловим будинком у н.п. Саханка", - повідомили в ОБСЄ.

Теми: ДонбасОБСЄ
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