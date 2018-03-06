Штурман "Украероруху" повідав у суді, як завертали вертольоти Януковича

Старший штурман Дніпропетровського регіонального підрозділу "Украероруху" Андрій Чертков підтвердив, що 22 лютого 2014 року диспетчери передали вказівку вертольотам з Віктором Януковичем на борту повернутися до Харкова.

Про це він розповів 6 березня в Оболонському районному суді Києва, який слухає справу про держзраду екс-президента Віктора Януковича.

Чертков, якого заявила свідком сторона захисту, повідав обставини своєї зміни 22 лютого 2014 року.

За його словами, команду про повернення двох вертольотів до Харкова отримав по телефону старший диспетчер майор Віталій Мартиненко від штурмана Повітряного командування "Центр".

"За вказівкою голови Верховної Ради Олександра Турчинова, необхідно повернути борти в Харків", – передав приблизний текст вказівки Чертков.

Він зазначив, що прізвище штурмана Повітряного командування "Центр", який передавав команду, не пам'ятає.

На уточнююче запитання захисту Чертков підтвердив, що достовірність і необхідність виконання цієї вказівки вони перевірили у начальника зміни "Украероцентру".

"Так як ці борти перебували на обслуговуванні сектора польотів Харкова, ми вийшли на цей орган і передали цю інформацію, що необхідно передати командиру повітряного судна наступні дані", – змалював подальший розвиток подій Чертков.

За його словами, центр польотів у Харкові відмовився передавати цю інформацію пілотам.

Надалі диспетчери перевели зазначені вертольоти з частоти в Харкові на військову частоту, переговори з пілотами вів майор Мартиненко.

Пілотам передали вказівку повернутися до Харкова.

"Згідно з вказівкою голови Верховної Ради... Турчинова.. Хоча може навіть прізвище на вказувалося, наказано повернутися до Харкова. В іншому випадку буде підйом чергових сил", – переказав штурман розмову з пілотами.

Свідок підтвердив, що чергові сили (військова авіація) застосовуються для примусової посадки, наприклад, літаків-порушників повітряного простору.

За словами Черткова, один борт почав розвертатися і брати зворотний курс, але вертоліт, що летів першим, продовжував рух, а через якийсь час роздумів доповів, що для повернення до Харкова не вистачає палива, тому прийнято рішення сідати в Донецьку.

Таким чином, обидва вертольота пізніше приземлилися там.

За словами свідка, про відмову пілотів було повідомлено в Украероцентр.

На уточнююче запитання Чертков підтвердив, що під час чергування 22 лютого 2014 року зміна "Украероруху" не була поінформована про пасажирів і вантаж на борту зазначених вертольотів.

Чертков також не знає, чи були проінформовані про вказівку розвернути вертольоти Міноборони і Мінінфраструктури (відомство, якому підпорядковане підприємство "Украерорух"). Свідок також не зміг згадати, хто очолював ці міністерства в лютому 2014 року.

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Як відомо, Оболонський райсуд Києва здійснює щодо Януковича спеціальне заочне судове провадження, оскільки той не з'являється особисто на допити та в суд.

Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.