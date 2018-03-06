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Суд над Януковичем врахує заяву Порошенка 3-річної давнини

Вівторок, 6 березня 2018, 13:59

Суддя Оболонського райсуду Києва Владислав Дев'ятко запевняє, що тиску на нього у справі екс-президента Віктора Януковича про державну зраду немає.

Захист Віктора Януковича 6 березня попросив дослідити заяву президента Петра Порошенка від 2015 року, в якій він заявляв, що судді, які слухали справи Майдану, мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності.

"Вони будуть у в’язниці і народ мене підтримає. І парламент підтримає", – продекламував адвокат екс-президента Віталій Сердюк.

"Чому ми це доклали до матеріалу? Це ще одне свідчення фактично політичного тиску на Оболонський суд і на суддів даного суду", – заявив він.

"Захист уже надавав суду відомості про те, що проти суддів Генеральна прокуратура розслідує кримінальне провадження, яке стосується справ, що розглядалися під час Майдану. Заява президента відносно суддів, які розглядають ці справи, що вони будуть у тюрмі, є прямим доказом політичного, незаконного тиску на суд", – додав Сердюк.

Суддя Владислав Дев'ятко відповів: "Шановний захисник, те, що ми з Вами працюємо вже близько року – і у Вас немає жодної претензії до цього суду, в тому числі, до цієї колегії, свідчить про те, що Ви цілком довіряєте суду".

"Жодного тиску, я Вас запевняю, ні від кого, щодо розгляду даної справи на суд не здійснюється. Якщо Вам відомі конкретні випадки тиску і якщо суд хоча б раз порушить право на захист чи змагальність процесу, Ви про це можете говорити. А поки що це лише голослівні твердження", – заявив головуючий суддя.

"У будь-якому разі, Ви маєте право на приєднання цих матеріалів до справи. Суд їх приєднує до матеріалів кримінального провадження", – додав Дев'ятко.

За даними ЗМІ, на початку березня 2015 року Порошенко в інтерв’ю одному з телеканалів говорив, що судді, які засуджували "автомайданівців" і лідерів колишньої опозиції, мають сидіти у в'язниці.  

Олена Рощенко, УП
Теми: справа про держзрадуПорошенкосудЯнукович
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