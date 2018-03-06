Суд над Януковичем учтет заявление Порошенко 3-летней давности

Судья Оболонского райсуда Киева Владислав Девятко уверяет, что давления на него в деле экс-президента Виктора Януковича о государственной измене нет.



Защита Виктора Януковича 6 марта попросила исследовать заявление президента Петра Порошенко от 2015 года, в котором он заявлял, что судьи, которые слушали дела Майдана, должны быть привлечены к уголовной ответственности.



"Они будут в тюрьме и народ меня поддержит. И парламент поддержит", – продекламировал адвокат экс-президента Виталий Сердюк.



"Почему мы это приложили к материалам? Это еще одно свидетельство фактически политического давления на Оболонский суд и на судей данного суда", – заявил он.



"Защита уже предоставляла суду сведения о том, что против судей Генеральная прокуратура расследует уголовное производство, касающееся дел, которые рассматривались во время Майдана. Заявление президента относительно судей, которые рассматривают эти дела, что они будут в тюрьме, является прямым доказательством политического, незаконного давления на суд", – добавил Сердюк.



Судья Владислав Девятко ответил: "Уважаемый защитник, то, что мы с Вами работаем уже около года – и у Вас нет ни одной претензии к этому суду, в том числе, к этой коллегии, свидетельствует о том, что Вы полностью доверяете суду".



"Никакого давления, я Вас уверяю, ни от кого, при рассмотрении данного дела на суд не оказывается. Если Вам известны конкретные случаи давления и если суд хотя бы раз нарушит право на защиту или состязательность процесса, Вы об этом можете говорить. А пока это только голословные утверждения", – заявил судья.



"В любом случае, Вы имеете право на присоединение этих материалов к делу. Суд их присоединяет к материалам уголовного производства", – добавил Девятко.



По данным СМИ, в начале марта 2015 года Порошенко в интервью одному из телеканалов говорил, что судьи, которые осуждали "автомайдановцев" и лидеров бывшей оппозиции, должны сидеть в тюрьме.