У Києві громадський транспорт курсує з відхиленням від графіка
На маршрутах громадського транспорту в Києві ввели оперативний стан через складні погодні умови.
Про це повідомляє 7 березня КП "Київпастранс".
"Від початку руху на усіх маршрутах громадського транспорту введено оперативне положення – курсування з відхиленням від графіка руху - у зв'язку з складними погодніми умовами (ожеледиця)", – йдеться у повідомленні.
Як відомо, на найближчу добу в Україні синоптики прогнозували підвищення температури, але похмуру і з опадами погоду.
Також Укргідрометцентр попереджав про ожеледицю на дорогах.