У Києві громадський транспорт курсує з відхиленням від графіка

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Середа, 7 березня 2018, 09:51

На маршрутах громадського транспорту в Києві ввели оперативний стан через складні погодні умови.

Про це повідомляє 7 березня КП "Київпастранс".

"Від початку руху на усіх маршрутах громадського транспорту введено оперативне положення – курсування з відхиленням від графіка руху - у зв'язку з складними погодніми умовами (ожеледиця)", – йдеться у повідомленні.

Як відомо, на найближчу добу в Україні синоптики прогнозували підвищення температури, але похмуру і з опадами погоду.

Також Укргідрометцентр попереджав про ожеледицю на дорогах.

Українська правда
Теми: Київ транспорт погода
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