Геращенко: бойовики не приховували дружнього ставлення до Рубана

Віце-спікер Ірина Геращенко заявила, що бойовики не приховували дружнього ставлення до керівника "Офіцерського корпусу" Володимира Рубана.

Про це вона написала в Facebook, зазначивши, що шокована почутим і побаченим на брифінгу голови СБУ Василя Грицака.

Геращенко зазначила, що попри всі зусилля української влади, бойовики жодного разу не допустили до заручників в ОРДЛО представників МКЧХ, обмудсмена, натомість в камери неодноразово допускали "цього "переговорника" й одного народного депутата".

За її словами, в Мінську бойовики неодноразово через хамські випади, особисті погрози й тиск та шантаж намагалися змінити склад робочих груп, й позбутися незручних їм українських учасників, в тому числі й в гуманітарній групі, де вона неодноразово чула погрози на свою адресу.

"Натомість вони (бойовики – ред.) не приховували свого дружнього ставлення до "переговорника" й неодноразово публічно робили заяви, що прагнуть мати справу саме з ним, й озвучували його прізвище (й ще пару інших цікавих прізвищ), як тих персон, яких вони б воліли бачити в групі й з якими б вони воліли мати справу", - зазначила Геращенко.

На питання в коментарях, кого вона мала на увазі під "цікавими прізвищами", віце-спікер відповіла: "Це ті, хто також бував на окупованих територіях і разом з бойовиками піднімали чарку".

Геращенко додала, що мова йде не тільки про нардепа Надію Савченко.

Як відомо, керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана було затримано 8 березня на КПВВ з арсеналом зброї. Інформацію про його затримання підтвердив генпрокурор Юрій Луценко. Рубан перебував у СІЗО у Маріуполі.

Рубану було повідомлено про підозру за ч.1 ст. 263 КК "Незаконне поводження зі зброєю", та ч.1 ст.14 "Готування до злочину", ч.3 ст.258 "Терористичний акт".

Сам Рубан відкинув усі пред'явлені йому обвинувачення та заявив, що під час затримання на КПВВ був там як водій та мав лише перевезти товар з непідконтрольної території Донбасу.

9 березня Шевченківський райсуд Києва ухвалив рішення про взяття Рубана під варту на 60 діб без визначення розміру застави.

Глава СБУ Василь Грицак заявив, що Рубан у змові з керівництвом ОРДО готував теракт у центрі Києва, в якому мали постраждати тисячі людей.