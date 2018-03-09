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Захарченко: сценарій СБУ схожий на дешевий американський бойовик

П'ятниця, 9 березня 2018, 21:47

Лідер бойовиків ОРДО Олександр Захарченко стверджує, що зустрічався з главою "Офіцерського корпусу" Володимиром Рубаном тільки з питань обміну полоненими.

Відповідний коментар розміщений у п'ятницю ввечері на так званому "офіційному сайті ДНР".

"З Володимиром Рубаном зустрічався тільки з питань обміну полоненими. Досить давно", - сказав Захарченко.

Він також прокоментував інформацію голови СБУ Василя Грицака про підготовку теракту в центрі Києва:

"Що стосується сценарію перевороту, який представлений СБУ, то він схожий на сценарій дешевого американського бойовика для країн третього світу".

"Якщо в цьому є частина правди, то я радий, що на Україні знаходяться люди, які готові знести цей гнилий продажний режим", - додав лідер донецьких бойовиків.

Як відомо, у п'ятницю глава СБУ Василь Грицак заявив, що Рубан у змові з керівництвом ОРДО готував теракт у центрі Києва, в якому мали постраждати тисячі людей.

За його словами, СБУ має ґрунтовні докази того, що Захарченко та Тимофєєв на прізвисько "Ташкент" причетні до готування кривавого теракту в центрі Києва із застосуванням зброї.

Керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана було затримано 8 березня на КПВВ з арсеналом зброї

Рубану було повідомлено про підозру за ч.1 ст. 263 КК "Незаконне поводження зі зброєю", та ч.1 ст.14 "Готування до злочину",  ч.3 ст.258 "Терористичний акт". 

Сам Рубан відкинув усі пред'явлені йому обвинувачення та заявив, що під час затримання на КПВВ був там як водій та мав лише перевезти товар з непідконтрольної території Донбасу. 

9 березня Шевченківський райсуд Києва ухвалив рішення про взяття Рубана під варту на 60 діб без визначення розміру застави. 

Українська правда
Теми: ДНРЗахарченкоРубан
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