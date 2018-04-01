Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Голова Міноборони Британії: загроза з боку РФ зростає

Неділя, 1 квітня 2018, 07:20
Голова Міноборони Британії: загроза з боку РФ зростає

Міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон вважає, що Лондону "критично важливо" розвивати оборонний комплекс через зростаючу загрозу з боку РФ.

Про це він пише для The Telegraph.

"Загроза Великій Британії з боку РФ зростає. Путін використовує гібридні методи для підривного впливу на інші країни і має відношення до "безсоромних" кібер-операцій", - переконаний міністр.

"Для усвідомлення небезпеки, яка йде від Москви, досить вивчити отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля в Солсбері. Зараз фахівці Організації із заборони хімічної зброї проводять аналіз речовини, за допомогою якої було здійснено "жахливий злочин", - йдеться у статті.

"Для оборони Британії необхідно продовжити розвиток, щоб протистояти цим загрозам вже завтра, щоб забезпечити безпеку нашої країни", - наголошує Вільямсон.

Як повідомлялось, у відповідь на висилку російських дипломатів у зв’язку з отруєнням екс-шпигуна Скрипаля Росія оголосила персонами нон грата дипломатів 23 країн світу.

Росія висилає 13 українських дипломатів у відповідь на оголошення персонами нон грата 13 російських дипломатів.

Від Великої Британії МЗС РФ вимагає протягом місяця скоротити кількість працівників у посольстві і генконсульствах в Росії до числа дипломатичних працівників РФ в Британії.

Напередодні Росія оголосила про вислання 58 американських дипломатів та двох співробітників генконсульства США в Єкатеринбурзі. Також оголошено про закриття американського генконсульства в Санкт-Петербурзі.

Як відомо, 29 країн висилають російських дипломатів у зв'язку з отруєнням у Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Теми: Велика БританіяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
Велика Британія
Британія розширила санкції, щоб обмежити доступ Росії до військового обладнання
Розвідка Британії пояснила, чому Путін хоче дати важку зброю "Росгвардії"
На півдні України наступальні дії сповільнює відростання підліска – Британська розвідка
Останні новини
18:28
МВФ не сподобалася ідея створити в Україні єдиний холдинг держкомпаній
18:18
Фінляндія вироблятиме вдвічі більше боєприпасів для допомоги Україні
18:14
У Франції батьки поскаржилися на вчителя, який показав учням картину із зображенням голого тіла
18:05
Бойко за 2022 рік задекларував мільйони рублів у російському банку
17:57
У США двох учительок звільнили через підробіток на контенті для дорослих
17:56
На Київщині через збій у "Київстарі" не працює система оповіщення про повітряну тривогу
17:52
Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду
17:33
фото25 тисяч книжок для українських бібліотек доправили із Великої Британії
17:24
Уряд погодив призначення 2 голів ОДА
17:17
фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій
Усі новини...
Реклама: