Голова Міноборони Британії: загроза з боку РФ зростає

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Неділя, 1 квітня 2018, 07:20

Міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон вважає, що Лондону "критично важливо" розвивати оборонний комплекс через зростаючу загрозу з боку РФ.

Про це він пише для The Telegraph.

"Загроза Великій Британії з боку РФ зростає. Путін використовує гібридні методи для підривного впливу на інші країни і має відношення до "безсоромних" кібер-операцій", - переконаний міністр.

"Для усвідомлення небезпеки, яка йде від Москви, досить вивчити отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля в Солсбері. Зараз фахівці Організації із заборони хімічної зброї проводять аналіз речовини, за допомогою якої було здійснено "жахливий злочин", - йдеться у статті.

"Для оборони Британії необхідно продовжити розвиток, щоб протистояти цим загрозам вже завтра, щоб забезпечити безпеку нашої країни", - наголошує Вільямсон.

Як повідомлялось, у відповідь на висилку російських дипломатів у зв’язку з отруєнням екс-шпигуна Скрипаля Росія оголосила персонами нон грата дипломатів 23 країн світу.

Росія висилає 13 українських дипломатів у відповідь на оголошення персонами нон грата 13 російських дипломатів.

Від Великої Британії МЗС РФ вимагає протягом місяця скоротити кількість працівників у посольстві і генконсульствах в Росії до числа дипломатичних працівників РФ в Британії.

Напередодні Росія оголосила про вислання 58 американських дипломатів та двох співробітників генконсульства США в Єкатеринбурзі. Також оголошено про закриття американського генконсульства в Санкт-Петербурзі.

Як відомо, 29 країн висилають російських дипломатів у зв'язку з отруєнням у Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Теми: Велика Британія Росія
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