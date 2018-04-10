Капітан "Норда" вийшов під заставу і поїхав до лікаря
Застава за капітана керченського судна "Норд" Володимира Горбенка надійшла до казначейства, він вийшов з-під варти.
Про це "Українській правді" повідомила прес-секретар прокуратури Криму Тетяна Тихончик.
"Він вже вийшов. Сума застави була зарахована на рахунок казначейства", – пояснила речниця, додавши, що вийшов підозрюваний приблизно о 16-17 годині.
Вона також зазначила, що Горбенко поїхав до лікаря.
"Після того, як він повернеться від лікаря, заплановано проведення слідчих дій з ним в Головному управлінні Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим", – розповіла Тихончик.
Тепер капітан зобов'язаний щопонеділка з’являтися до слідчого в Херсоні.
"У разі порушення цього зобов’язання, ми будемо порушувати питання щодо оголошення його в розшук з метою затримання", – наголосила речниця прокуратури.
За її інформацією, заставу вніс адвокат Горбенка.
Раніше повідомлялось, що Горбенка можуть випустити з ІТТ уже до кінця доби 10 квітня – як тільки отримають внесену за нього заставу.
25 березня корабель морської охорони українських прикордонників затримав в Азовському морі риболовецьке судно-порушник "Норд" під прапором Російської Федерації.
У ході перевірки встановили, що воно зареєстроване в окупованому Росією Криму.
Затримане судно із командою відконвоювали до порту Бердянська для проведення подальших перевірочних та процесуальних дій.
30 березня суд заарештував судно "Норд" .
2 квітня капітану рибальського судна "Норд" оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею "порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї".
6 квітня Херсонський міський суд обрав Горбенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 35 тисяч 240 гривень. Того ж дня заставу внесли.