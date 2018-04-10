Капитан "Норда" вышел под залог и поехал к врачу

Залог за капитана керченского судна "Норд" Владимира Горбенко поступила в казначейство, он вышел из-под стражи.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик.

"Он уже вышел. Сумма залога была зачислена на счет казначейства", – пояснила пресс-секретарь, добавив, что вышел подозреваемый примерно в 16-17 часов.

Она также отметила, что Горбенко поехал к врачу.

"После того, как он вернется от врача, запланировано проведение следственных действий с ним в Главном управлении Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым", – рассказала Тихончик.

Теперь капитан обязан каждый понедельник являться к следователю в Херсоне.

"В случае нарушения этого обязательства, мы будем ставить вопрос об объявлении его в розыск с целью задержания", – отметила пресс-секретарь прокуратуры.

По ее информации, залог внес адвокат Горбенко.

Ранее сообщалось, что Горбенко могут выпустить из изолятора временного содержания уже до конца суток 10 апреля – как только получат внесенный за него залог.

25 марта корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом Российской Федерации.



В ходе проверки установлено, что оно зарегистрировано в оккупированном Россией Крыму.

Задержанное судно с командой отконвоировали в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий.

Сообщалось, что 30 марта суд арестовал судно "Норд".

2 апреля капитану рыболовного судна "Норд" объявили о подозрении в совершении уголовного преступления по статье "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".

6 апреля Херсонский городской суд избрал Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 35 тысяч 240 гривен. В тот же день залог внесли.