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Захід не боїться Росію, вона втратила довіру - член ради НАТО

Середа, 11 квітня 2018, 05:10

Росії не вдалося налякати НАТО, Євросоюз і західні країни своїм тиском - країна втратила довіру, оскільки показала свою зневагу до міжнародного права.

Про це в інтерв'ю RFI сказав екс-міністр оборони Польщі, чинний учасник Північноатлантичної ради НАТО Януш Онишкевич.

Кризу в російсько-західних відносинах він ще не вважає новою холодною війною, а загострення останнього часу називає "дуже холодним миром без найменшої довіри".

"Навіть президент Путін вже починає розуміти, що ні НАТО, ні Євросоюз, ні західні країни не можна просто налякати тиском, отримати поступки.

Проблема в наших відносинах з Росією така, що, по-перше, взагалі немає ніякої довіри з нашого боку. РФ просто показала, що не вважає міжнародне право обов'язковим до виконання, показала, що превентивна війна - це можливо, це знаходиться серед інструментів російської політики", - підкреслив політик.

"Ми вже мали приклад превентивної війни 2008 року в Грузії. Коли була ця війна, всі дивилися на те, що відбувається в Південній Осетії, але ніхто не дивився на те, що відбувається в Абхазії - це була зовсім інша ситуація", - сказав Онишкевич.

"У Південній Осетії росіяни могли якось пояснювати своє рішення про війну з Грузією як відповідь на те, що зробив там Саакашвілі. Але Абхазія - це зовсім інша справа, там нічого не відбувалося.

Росіяни говорили: "нічого не відбувалося, але могло відбуватися", "якщо щось небезпечне може відбуватися, то ми маємо право на інтервенцію". Ось це дуже небезпечна концепція. І те ж саме сталося потім у Криму", - додав він. 

"Я не думаю, що Захід піде на якісь поступки - треба просто тримати добре визначену лінію оборони наших позицій і сподіватися, що російський уряд також прийде до висновку, що ця політика не в інтересах РФ.

Бо Росії ніхто не загрожує, століттями вона не мала такої гарної позиції - їй ніхто не загрожує. Але Кремль створює таку атмосферу, що для неї є небезпека з боку Заходу", - упевнений Онишкевич.

Як повідомлялось, Сполучені Штати ввели санкції проти російських бізнесменів і чиновників з "кремлівського списку".

До санкційного списку, зокрема, потрапили мільярдер Олег Дерипаска і голова ради директорів групи компаній "Ренова" Віктор Вексельберг, який, за оцінками Forbes, є найбагатшою людиною Росії.

Крім того, під санкції потрапили компанії En+, "Ренова", "Русал", "Російські машини", "Рособоронекспорт" і ще вісім російських компаній, а також bfinance, пов'язана з Дерипаскою. Американським компаніям і громадянам заборонено займатися з ними бізнесом.

Втрати російських бізнесменів вже перевищили 16 мільярдів доларів.

Україна планує синхронізувати санкції проти Російської Федерації із США.

Нові українські санкції проти РФ стосуватимуться тих олігархів, які працюють в окупованому Росією Криму та постачають зброю російській армії.

США планують ввести нові обмеження для РФ - пакет санкцій передбачає повну заборону на будь-які фінансові операції, пов’язані з державним боргом Росії.

Наприкінці січня Міністерство фінансів США опублікувало так звану "кремлівську доповідь", у якій перераховані імена наближених до президента РФ Володимира Путіна російських чиновників і бізнесменів, проти яких можуть бути введені санкції.

Читайте також: Вся кремлівська рать. Хто з росіян потрапив до доповіді Мінфіну США (повний перелік)

Теми: НАТОРосія
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