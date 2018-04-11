Запад не боится Россию, она потеряла доверие - член совета НАТО

России не удалось напугать НАТО, Евросоюз и западные страны своим давлением - страна потеряла доверие, поскольку показала свое пренебрежение к международному праву.

Об этом в интервью RFI сказал экс-министр обороны Польши, действующий участник Североатлантического совета НАТО Януш Онишкевич.

Кризис в российско-западных отношениях он еще не считает новой холодной войной, а обострение последнего времени называет "очень холодным миром без малейшего доверия".

"Даже президент Путин уже начинает понимать, что ни НАТО, ни Евросоюз, ни западные страны нельзя просто напугать давлением, получить уступки.

Проблема в наших отношениях с Россией такова, что, во-первых, вообще нет никакого доверия с нашей стороны. РФ просто показала, что не считает международное право обязательным к исполнению, показала, что превентивная война - это возможно, это находится среди инструментов российской политики", - подчеркнул политик.

"Мы уже имели пример превентивной войны 2008 года в Грузии. Когда была война, все смотрели на происходящее в Южной Осетии, но никто не смотрел на происходящее в Абхазии - это была совсем другая ситуация", - сказал Онишкевич.

"В Южной Осетии россияне могли как-то объяснять свое решение о войне с Грузией в ответ на то, что сделал там Саакашвили. Но Абхазия - это совсем другое дело, там ничего не происходило.

Россияне говорили: "ничего не происходило, но могло происходить", "если что-то опасное может происходить, то мы имеем право на интервенцию". Вот это очень опасная концепция. И то же самое произошло потом в Крыму", - добавил он.

"Я не думаю, что Запад пойдет на какие-то уступки - надо просто держать хорошо определенную линию обороны наших позиций и надеяться, что российское правительство также придет к выводу, что эта политика не в интересах РФ.

Потому что России никто не угрожает, столетия она не имела такой хорошей позиции - ей никто не угрожает. Но Кремль как-то вырабатывает такую атмосферу, что есть для нее опасность со стороны Запада", - уверен Онишкевич.

Как сообщалось, Соединенные Штаты ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников из "кремлевского списка".

В санкционный список, в частности, попали миллиардер Олег Дерипаска и председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг, который, по оценкам Forbes, является самым богатым человеком России.

Кроме того, под санкции попали компании En+, "Ренова", "Русал", "Российские машины", "Рособоронэкспорт" и еще восемь российских компаний, а также bfinance, связанная с Дерипаской. Американским компаниям и гражданам запрещено заниматься с ними бизнесом.

Потери российских бизнесменов уже превысили 16 миллиардов долларов.

Украина планирует синхронизировать санкции против Российской Федерации с США.

Новые украинские санкции против РФ будут касаться тех олигархов, которые работают в оккупированном Россией Крыму и поставляют оружие российской армии.

США планируют ввести новые ограничения для РФ - пакет санкций предусматривает полный запрет на любые операции, связанные с государственным долгом России.

В конце января Министерство финансов США опубликовало так называемый "кремлевский доклад", в котором перечислены имена приближенных к президенту РФ Владимиру Путину российских чиновников и бизнесменов, против которых могут быть введены санкции.

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