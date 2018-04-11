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Авіакомпанії отримали попередження про можливий удар по Сирії протягом 72 годин

Середа, 11 квітня 2018, 05:56

Європейська організація з безпеки повітряної навігації ("Євроконтроль") попередила авіакомпанії про обережність у східному Середземномор'ї через ризик можливих ударів по Сирії протягом 72 годин.

Про це повідомляє Reuters.

"Євроконтроль" підкреслив, що протягом цього періоду можуть використовуватися ракети класу "повітря-земля" та/або крилаті ракети, також ймовірні збої в роботі радіонавігаційного обладнання.

"Необхідно приділяти особливу увагу плануванню льотних операцій в районі Східного Середземномор'я/Нікосії", - йдеться в повідомленні.

Reuters зазначає, що попередження "Євроконтролю" базується на документі Європейського агентства з безпеки польотів (EASA).

Як повідомлялось, ударна група американських бойових кораблів на чолі з авіаносцем Harry S. Truman 11 квітня залишить базу Норфолк у штаті Вірджинія і вирушить у бік Європи та Близького Сходу.

Росія в Раді безпеки ООН заблокувала проект резолюції США про створення нового механізму розслідування хіматак в Сирії.

Після цього Рада Безпеки ООН відхилила російський варіант резолюції.

У ніч на неділю з'явилися повідомлення про хімічну атаку на Східну Гуту у Сирії, під час якої було використано токсичний газ: внаслідок атаки загинули десятки людей, за деякими даними – до 150 осіб.

Президент США Дональд Трамп назвав президента Сирії Башара Асада твариною після хімічної атаки в Сирії та заявив, що Росія та Іран мають заплатити велику ціну за його підтримку.

У БІлому домі заявили, що Трамп і міжнародні союзники розглядають усі можливі варіанти відповіді на застосування хімічної зброї в Сирії.

Теми: Сирія
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