Авиакомпании получили предупреждение о возможном ударе по Сирии в течение 72 часов

Европейская организация по безопасности воздушной навигации ( "Евроконтроль") предупредила авиакомпании об осторожности в восточном Средиземноморье из-за риска возможных ударов по Сирии в течение 72 часов.

Об этом сообщает Reuters.

"Евроконтроль" подчеркнул, что в течение этого периода могут использоваться ракеты класса "воздух-земля" и /или крылатые ракеты, также вероятны сбои в работе радионавигационного оборудования.

"Необходимо уделять особое внимание планированию летных операций в районе Восточного Средиземноморья/Никосии", - говорится в сообщении.

Reuters отмечает, что предупреждение "Евроконтроля" базируется на документе Европейского агентства по безопасности полетов (EASA).

Как сообщалось, ударная группа американских боевых кораблей во главе с авианосцем Harry S. Truman 11 апреля покинет базу Норфолк в штате Вирджиния и отправится в сторону Европы и Ближнего Востока.

Россия в Совете безопасности ООН заблокировала проект резолюции США о создании нового механизма расследования химатак в Сирии.

После этого Совет Безопасности ООН отклонил российский вариант резолюции.

В ночь на воскресенье появились сообщения о химической атаке на Восточную Гуту в Сирии, во время которой был использован токсичный газ: в результате атаки погибли десятки людей, по некоторым данным – до 150 человек.

Президент США Дональд Трамп назвал президента Сирии Башара Асада животным после химической атаки в Сирии и заявил, что Россия и Иран должны заплатить большую цену за его поддержку.

В Белом доме заявили, что Трамп и международные союзники рассматривают все возможные варианты ответа на применение химического оружия в Сирии.