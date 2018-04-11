В РФ порушили справу проти пожежника, який керував гасінням "Зимової вишні"

В Росії проти пожежника Сергія Геніна, який керував гасінням пожежі в ТЦ "Зимова вишня", відкрили кримінальну справу.

Про це повідомляється на сайті Слідчого комітету РФ.

"Головним управлінням з розслідування особливо важливих справ СК Росії порушено кримінальну справу стосовно начальника варти пожежно-рятувальної частини № 2 федерального державного казенного установи "1 загін федеральної протипожежної служби по Кемеровській області" Сергія Геніна за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 293 КК РФ (халатність)", - йдеться у повідомленні.

За версією слідства, під час гасіння пожежі Генін, який був командиром ланки пожежників, спільно із ще двома пожежниками і очевидцем зайшли в палаючу будівлю через західний вхід. Свідок повідомив про те, що на 4 поверсі у другому кінозалі перебуває багато людей, серед яких багато дітей, і вказав на розташовані поруч із цим входом сходи, як найкоротший шлях до зазначеного кінозалу.

"Генін, як вважає слідство, проігнорував ці відомості, і не звірив з наявними планами-схемами найкоротші шляхи до місця порятунку людей, направивши свою ланку до дальних від свого місцезнаходження сходів, що знаходяться в південно-східній частині торгового центру", - зазначають в СК.

Інші двоє пожежників беззаперечно пройшли за своїм командиром.

"Дійшовши до четвертого поверху, вони виявили замкнені двері. Після цього Генін і його підлеглі повернулися до сходів, що знаходяться в безпосередній близькості від західного входу, і безперешкодно пройшли на 4 поверх. В результаті ними було втрачено час, який могло бути використано для порятунку і евакуації людей", - стверджують в СК РФ.

У відомстві наголошують, що "в результаті недбалих дій Геніна від отруєння продуктами горіння, чадним газом і отриманих термічних опіків настала смерть не менше 37 осіб, які перебували в момент пожежі на 4 поверсі в кінозалі № 2 ТРЦ "Зимова Вишня".

За місцем проживання підозрюваного провели обшуки. Його збираються затримати та обрати запобіжний захід.

Слідчі продовжують встановлювати інших осіб, причетних до трагедії.

Водночас у відео, опублікованому на сайті головного управління МНС Росії по Кемеровській області пожежники, серед яких був Генін, розповіли свою версію.

За словами жінки за кадром, пожежний автомобіль їм довелося залишити на проспекті Леніна - неподалік від торгового центру, бо на парковці "Зимової вишні" було неможливо припаркуватися - там знаходилася велика кількість машин.

У відео пожежники розповіли, що "не втрачали ні секунди і кинулися до будівлі".

За словами одного з них, троє чоловіків зайшли в торговий центр із західного входу і першим поверхом побігли на східну сторону. Далі з кута вони зайшли до евакуаційного виходу та просувалися вгору на четвертий поверх.

За їхніми словами, була нульова видимість, сильне задимлення і вже на перших поверхах "відчувалася сильна температура".

Пожежник розповів, що евакуаційні сходи були сильно захаращені і пожежники були вимушені повзти, щоб дістатися четвертого поверху.

"Ми намагалися відкрити всі двері по ходу руху, але вони були замкнені. Ми час втрачати не стали, зрозуміли, що в принципі зламати ці двері (про які саме двері говорив Генін невідомо – ред.) не зможемо", - розповідає Генін.

Тому, за його словами, він та двоє пожежників повернулися назад (на західну сторону – ред.) і далі з ланкою пішли на четвертий поверх. Там через занадто високу температуру пробиратися на четвертий поверх довелося теж повзучи.

У відео зазначається, що трійка пожежників п'ять разів включалась у роботу і безперервно працювали понад вісім годин. Однак коли вони попросили про підкріплення та у якій кількості у відео не повідомляється.

Пожежа у торговому центрі "Зимова вишня" у Кемеровому сталася 25 березня. За даними МНС РФ, під час пожежі загинули 64 людини, в тому числі 41 дитина, є також госпіталізовані. Також є інформація про зниклих безвісти, але їхня кількість різниться.

У справі про пожежу у ТРЦ затримали п'ятьох осіб.

Президент Росії Володимир Путін вважає причиною пожежі у ТЦ недбалість людей.

27 березня на стихійному мітингу у Кемерові родичі загиблих і постраждалих під час пожежі вимагали відставки глави регіону.

Губернатор Кемеровської області Аман Тулєєв подав у відставку на тлі розслідування пожежі.