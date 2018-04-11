В РФ возбудили дело против пожарного, который руководил тушением "Зимней вишни"

В России против пожарного Сергея Генина, который руководил тушением пожара в ТЦ "Зимняя вишня", возбудили уголовное дело.

Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России возбуждено уголовное дело в отношении начальника караула пожарно-спасательной части № 2 федерального государственного казенного учреждения "1 отряд федеральной противопожарной службы по Кемеровской области" Сергея Генина по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, во время тушения пожара Генин, который был командиром звена пожарных, совместно с еще двумя пожарными и очевидцем зашли в горящее здание через западный вход. Свидетель сообщил о том, что на четвертом этаже во втором кинозале находится много людей, среди которых много детей, и указал на расположенные рядом с этим входом лестницы, как кратчайший путь к указанному кинотеатра.

"Генин, как считает следствие, проигнорировал эти сведения, и не сверил с имеющимися планами-схемами кратчайшие пути к месту спасения людей, направив свое звено к дальним от своего местонахождения лестницы, которые находятся в юго-восточной части торгового центра", - отмечают в СК.

Двое пожарных беспрекословно прошли за своим командиром.

"Дойдя до четвертого этажа, они обнаружили запертую дверь. После этого Генин и его подчиненные вернулись к лестнице, которая находится в непосредственной близости от западного входа, и беспрепятственно прошли на четвертый этаж. В результате ими было потеряно время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей", - утверждают в СК РФ.

В ведомстве отмечают, что "в результате небрежных действий Генина от отравления продуктами горения, угарным газом и полученных термических ожогов наступила смерть не менее 37 человек, находившихся в момент пожара на 4 этаже в кинозале № 2 ТРЦ "Зимняя Вишня".

По месту жительства подозреваемого провели обыски. Его собираются задержать и избрать ему меру пресечения.

Следователи продолжают устанавливать других лиц, причастных к трагедии.

В то же время в видео, опубликованном на сайте главного управления МЧС России по Кемеровской области пожарные, среди которых был Генин, рассказали свою версию.

По словам женщины за кадром, пожарный автомобиль им пришлось оставить на проспекте Ленина - недалеко от торгового центра, потому что на парковке "Зимней вишни" не могли припарковаться - там находилось большое количество машин.

В видео пожарные рассказали, что "не теряли ни секунды и бросились в здание".

По словам одного из них, трое мужчин зашли в торговый центр с западного входа и первым этажом побежали на восточную сторону. Далее с угла они зашли до эвакуационного выхода и продвигались вверх на четвертый этаж.

По их словам, была нулевая видимость, сильное задымление и уже на первых этажах "чувствовалась сильная температура".

Пожарный рассказал, что эвакуационные лестницы были сильно захламлены и пожарные были вынуждены ползти, чтобы добраться до четвертого этажа.

"Мы пытались открыть все двери по ходу движения, но они были закрыты. Мы время терять не стали, поняли, что в принципе сломать эти двери (о каких именно дверях говорил Генин неизвестно - ред.) не сможем", - рассказывает Генин.

Поэтому, по его словам, он и двое пожарных вернулись назад (западную сторону - ред.) и далее со звеном пошли на четвертый этаж. Там из-за слишком высокой температуры пробираться на четвертый этаж пришлось тоже ползком.

В видео говорится, что тройка пожарных пять раз включалась в работу и непрерывно работали более восьми часов. Однако когда они попросили о подкреплении и в каком количестве в видео не сообщается.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. По данным МЧС РФ, во время пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, также есть госпитализированные. Кроме того есть информация о пропавших без вести, но их количество различается.

По делу о пожаре в ТРЦ задержали пять человек.

Президент России Владимир Путин считает причиной пожара в ТЦ небрежность людей.

27 марта на стихийном митинге в Кемерово родственники погибших и пострадавших при пожаре потребовали отставки главы региона.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку на фоне расследования пожара.