Российский химик объяснил, что спасло Скрипалей

Химик Вил Мирзаянов, называющий себя одним из создателей "Новичка", считает, что применять это вещество в британском климате не имело смысла.

Об этом он заявил в интервью "Коммерсантъ FM".

Организация по запрещению химического оружия подтвердила, что двойного шпиона Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери отравили веществом "Новичок", в котором практически не было примесей.

Мирзаянов прокомментировал: "Если очень чистый продукт, то, конечно, это сделано в лаборатории. Это можно перегнать, дополнительно очищать в лаборатории. Конечно, не в любой лаборатории такое вещество можно произвести, только в высококвалифицированном центре, имеющем опыт работы с отравляющими веществами".

"Недостаток этой серии "Новичков" в том, что они обладают высокой гидроуязвимостью, то есть это неустойчивые соединения, вообще-то говоря. Это вещество может быть устойчиво только в условиях отсутствия влаги и влажности. Вещество применили в Англии 4 марта, где стоял туман — капельки воды в воздухе", – сказал он.

"Они не знали физико-химические свойства этого вещества. Это вещество можно применить, только когда воздух сухой, только в этих условиях. Испытывалось это вещество где? В Шиханах на полигоне, где сухой воздух. Еще в Нукусе – там вообще дождей нет", – заявил химик.

Он высказал свою версию, почему Скрипали не погибли и люди вокруг "не особенно пострадали":

"Они поехали в ресторан, в их отсутствие намазали ручку двери смесью А-234 в желе. Дело в том, что, когда намазали, началась реакция гидролиза – реакция вещества с водой мгновенно начинается. И за это время концентрация вещества успела упасть, по крайней мере, в несколько раз. И потому они получили дозу, но не летальную, потому что расчетная концентрация упала".

"Причем они ведь возвращались, а если бы эта пара не приехала днем, там бы вещества уже было недостаточно для летального исхода. Вот мой ответ тем, кто говорит, что если бы это был "Новичок", то жертв было бы больше, а Скрипали бы погибли", – заявил Мирзаянов.

По его мнению, "это вещество в этих условиях мог применять только идиот, который ничего не знает о химических свойствах "Новичка".

"Если его бросить в воду, через несколько часов там следов даже не будет, понимаете? В воде разлагается мгновенно. Если вода подкисленная, то это мгновенно, несколько минут – и вещества нет", – сказал химик.

"Мы работали с этим "Новичком" в лабораториях с дегазатором – в качестве дегазатора был 3-процентный раствор соляной кислоты. Поэтому, конечно, при лечении Скрипалей, конечно, надо было, видимо, просто повысить кислотность – это бы помогло бы", – добавил Мирзаянов.

Он считает, что "Новичок" возможно изготовить в одной стране и привезти в другую без потери чистоты: "В закрытом виде, если в него влага не проникает, тогда можно".

"Главная беда этого "Новичка" – это влага. В присутствии влаги "Новичок" не живет, он разлагается. Не сразу, конечно – масло или желе препятствует", – добавил химик.

Ранее Мирзаянов заявлял, что после "Новичка" невозможно полностью поправиться.

Мирзаянова в СМИ называют разработчиком "Новичка", но участники разработки отравляющих веществ российского Государственного НИИ органической химии и технологии это опровергают.

Британская разведка считает, что нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым отравили Сергея и Юлию Скрипалей, было изготовлено на российской военной исследовательской базе в Саратовской области.

Россия отрицает причастность к отравлению семьи Скрипалей.

