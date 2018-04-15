В анексованому Криму влаштували акцію проти Трампа, Макрона і Мей

В анексованому Росією Криму провели акцію проти ударів західної коаліції по Сирії, під час якої спалили портрети лідерів США, Франції і Великобританії.

Про це пише РИА Новости.Крым.

За повідомленням росЗМІ, в акції взяли участь близько 40 осіб, а також депутат Держдуми від Криму Руслан Бельбек, захід провели перед будівлею кримського уряду.

На фото, розміщених у публікації, кількість присутніх на акції - не більше 15.

"За словами організаторів акції, лідери США, Британії та Франції напали на Сирію "як фашисти", - зазначено у повідомленні.

14 квітня США, Франція і Великобританія завдали ударів у Сирії по військовому об'єкту поблизу м.Хомс у відповідь на застосування президентом Сирії Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб. Удар було спрямовано на ймовірне місце виробництва елементів хімічної зброї.

Президент РФ Володимир Путін звинуватив США у посиленні гуманітарної катастрофи в Сирії і заявив, що РФ скликає екстрене засідання Радбезу ООН "для обговорення агресивних дій США та їх союзників".

Однак ввечері 14 квітня РБ ООН відкинув внесену Росією резолюцію про засудження удару по Сирії силами США, Великобританії і Франції.

МЗС Франції оприлюднило доповідь про ймовірне застосування хімічної зброї у Думі 7 квітня. В ЄС заявили, що готові розглянути нові санкції проти влади Сирії через застосування хімічної зброї.

Постпред США при ООН Ніккі Гейлі заявила, що глава Мінфіну США Стівен Мнучін оголосить про нові санкції проти Росії у понеділок.