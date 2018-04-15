В аннексированном Крыму устроили акцию против Трампа, Макрона и Мэй

В аннексированном Россией Крыму провели акцию против ударов западной коалиции по Сирии, в ходе которой сожгли портреты лидеров США, Франции и Великобритании.

Об этом пишет РИА Новости.Крым.

Согласно сообщению росСМИ, в акции приняли участие около 40 человек, а также депутат Госдумы от Крыма Руслан Больбек, мероприятие провели перед зданием крымского правительства.

На фото, размещенных в публикации, количество собравшихся на акции - около 15.

"По словам организаторов акции, лидеры США, Британии и Франции напали на Сирию "как фашисты", - отмечается в сообщении.

14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли удары по военному объекту недалеко от г.Хомс в Сирии в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц. Удар был направлен на возможное место производства элементов химического оружия.

Президент РФ Владимир Путин обвинил США в усугублении гуманитарной катастрофу в Сирии и заявил, что РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН "для обсуждения агрессивных действий США и их союзников".

Однако вечером 14 апреля СБ ООН отклонил внесенную Россией резолюцию об осуждении удара по Сирии силами США, Великобритании и Франции.

МИД Франции обнародовал доклад о предполагаемом применении химического оружия в Думе 7 апреля. В ЕС заявили, что готовы рассмотреть новые санкциипротив властей Сирии из-за применения химического оружия.

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что глава Минфина США Стивен Мнучин объявит о новых санкциях против России в понедельник.