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Денісова просить омбудсмена РФ допомогти Балуху

Понеділок, 16 квітня 2018, 12:41

Уповноважений з прав людини Людмила Денісова звернулася до омбудсмена РФ Тетяни Москалькової з проханням надати кваліфіковану медичну допомогу Володимиру Балуху.

Про це інформує 16 квітня прес-служба омбудсмена.

За інформацією представників Кримської правозахисної групи, Балух потребує якнайшвидшого медичного обстеження, оскільки стан його здоров’я погіршується з кожним днем.

"Під час судових засідань адвокати Володимира Балуха звертались із клопотанням про допуск лікарів до нього, втім суд відмовляє у задоволенні клопотання, посилаючись на задовільний стан здоров’я ув’язненого", – йдеться у зверненні.

Окрім того є інформація, що в камері до Балуха застосовують фізичний і психологічний тиск, нібито за недотримання умов тримання.

"У зв’язку з цим, – наголошує уповноважений у листі до російського омбудсмена, - звертаюсь до вас з проханням перевірити вищевикладену інформацію і у випадку її підтвердження, надати кваліфіковану медичну допомогу Володимиру Балуху, а також провести розслідування стосовно фактів фізичного та психологічного тиску по відношенню до нього. І прошу проінформувати мене про результати розгляду даного звернення".

Раніше повідомлялось, що до незаконно засудженого в анексованому Криму українського активіста Володимира Балуха не пускають медиків.

Cуд в анексованому Росією Криму визнав Володимира Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 000 рублів (близько 4,6 тисячі гривень).

Іншу справу порушено проти активіста через заяви начальника ІТТ у с.Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух його побив. Сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього.

19 березня підконтрольний окупантам Роздольненський районний суд обрав для Балуха запобіжний захід у цій справі у вигляді утримання під вартою до 19 червня 2018 року. Балух оголосив безстрокове голодування.

Адвокат Балуха Ольга Дінзе заявила, що активіста побив конвой в СІЗО після розгляду апеляційної скарги в його справі. З цього приводу проводиться перевірка.

МЗС України неодноразово закликало РФ негайно звільнити Балуха, з тих пір як його в грудні 2016 року затримала ФСБ: захист і правозахисники заявляють, що Балух став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через прапор України у дворі його будинку.

Теми: заручникиполітв'язніРосія
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