Денисова просит омбудсмена РФ помочь Балуху

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова обратилась к омбудсмену РФ Татьяне Москальковой с просьбой оказать квалифицированную медицинскую помощь Владимиру Балуху.



Об этом сообщает 16 апреля пресс-служба омбудсмена.



По информации представителей Крымской правозащитной группы, Балух требует скорейшего медицинского обследования, поскольку состояние его здоровья ухудшается с каждым днем.



"Во время судебных заседаний адвокаты Владимира Балуха обращались с ходатайством о допуске врачей к нему, но суд отказывает в удовлетворении ходатайства, ссылаясь на удовлетворительное состояние здоровья заключенного", – говорится в обращении.



Кроме того, есть информация, что в камере к Балуху применяют физическое и психологическое давление, якобы за несоблюдение условий содержания.



"В связи с этим, - отмечает уполномоченный в письме к омбудсмену РФ, - обращаюсь к вам с просьбой проверить вышеизложенную информацию и в случае ее подтверждения, оказать квалифицированную медицинскую помощь Владимиру Балуху, а также провести расследование по фактам физического и психологического давления по отношению к нему. И прошу проинформировать меня о результатах рассмотрения данного обращения".



Ранее сообщалось, что к незаконно осужденному в аннексированном Крыму украинскому активисту Владимиру Балуху не пускают медиков.

Суд в аннексированном Россией Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 000 рублей (около 4,6 тысячи гривен).

Другое дело возбуждено против активиста из-за заявления начальника ИВС в с.Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил. Сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.

19 марта подконтрольный оккупантам Раздольненский районный суд избрал для Балуха меру пресечения в этом деле в виде содержания под стражей до 19 июня 2018 года. Балух объявил бессрочную голодовку.

Адвокат Балуха Ольга Динзе заявила, что активиста избил конвой в СИЗО после рассмотрения апелляционной жалобы в его деле. По этому поводу проводится проверка.

МИД Украины неоднократно призывало Россию немедленно освободить Балуха, с тех пор как его в декабре 2016 года задержала ФСБ: защита и правозащитники заявляют, что Балух стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины во дворе своего дома.