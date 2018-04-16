Генеральний прокурор Юрій Луценко розповів, що голова САП Назар Холодницький пішов у відпустку, а його обов'язки виконують заступник і голова ГПУ.

Про це Луценко повідомив на брифінгу в понеділок.

За словами генпрокурора, голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вирішив піти у відпустку і гарантував, що надасть пояснення і працюватиме із Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів.

"САПом керує наразі перший заступник Холодницького (Максим Грищук - УП), але тут є одна дуже специфічна ситуація…", - сказав він.

Луценко пояснив, що заступник виконує не всі обов'язки голови, а лише ті, які стосуються діяльності безпосередньо САП. Повноваження ж Холодницького як заступника генпрокурора частково взяв на себе сам Луценко, оскільки його заступники чи будь-хто інший з ГПУ не має права виконувати цю роботу.

"Це дуже маленькі функції, наприклад, підписи по підозрам щодо окремої категорії підозрюваних", - зазначив генпрокурор.

Він розповів, що зокрема підписав підозру в корупції адвокату заступника вінницької регіональної прокуратури, який разом з чиновником вимагав хабар.

За словами Луценка, також за відсутності Холодницького він підписуватиме зміни в складі групи прокурорів.

Водночас, наголосив голова ГПУ, є частина повноважень Холодницького, які не може виконувати навіть генпрокурор.

З цього приводу Луценко дорікнув законодавству, що не дає можливості іншим чиновникам повноцінно виконувати обов'язки голови САП на час його відсутності.

Як повідомлялося, генеральний прокурор заявив, що не буде втручатися в хід дисциплінарного розслідування щодо очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

В березні з'ясувалося, що в кабінеті глави САП Холодницького була встановлена ​​"прослушка". "Жучки" нібито були прикріплені до стінки акваріума. Їх встановили на початку лютого, а виявили 6 березня.

З’ясувалося, що справу стосовно Холодницького веде Генпрокуратура із застосуванням обладнання НАБУ.

Холодницький застеріг, що записи, які приховано велися у його кабінеті, можуть бути використані для спекуляцій проти нього, але наголосив, що про його відставку не йдеться.

Пізніше стало відомо, які епізоди втручання Холодницкого зазначені у скарзі глави НАБУ Артема Ситника.

Згодом НАБУ опублікувало фрагменти записаних розмов керівника САП Холодницького.

Більше про прослуховування у Холодницького читайте у матеріалах УП:Шпигунські ігри, або "Жучки" в кабінеті Холодницького та Шпигунські ігри-2. Луценко, Ситник і Холодницький у відкритій війні

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Євген Кізілов, УП