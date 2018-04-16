Луценко каже, що забрав частину повноважень Холодницького

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Понеділок, 16 квітня 2018, 13:35

Генеральний прокурор Юрій Луценко розповів, що голова САП Назар Холодницький пішов у відпустку, а його обов'язки виконують заступник і голова ГПУ.

Про це Луценко повідомив на брифінгу в понеділок.

За словами генпрокурора, голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вирішив піти у відпустку і гарантував, що надасть пояснення і працюватиме із Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів.

"САПом керує наразі перший заступник Холодницького (Максим Грищук - УП), але тут є одна дуже специфічна ситуація…", - сказав він.

Луценко пояснив, що заступник виконує не всі обов'язки голови, а лише ті, які стосуються діяльності безпосередньо САП. Повноваження ж Холодницького як заступника генпрокурора частково взяв на себе сам Луценко, оскільки його заступники чи будь-хто інший з ГПУ не має права виконувати цю роботу.

"Це дуже маленькі функції, наприклад, підписи по підозрам щодо окремої категорії підозрюваних", - зазначив генпрокурор.

Він розповів, що зокрема підписав підозру в корупції адвокату заступника вінницької регіональної прокуратури, який разом з чиновником вимагав хабар.

За словами Луценка, також за відсутності Холодницькго від підписуватиме зміни в складі групи прокурорів.

Водночас, наголосив голова ГПУ, є частина повноважень Холодницького, які не може виконувати навіть генпрокурор.

Доповнюється...

Теми: Луценко Генпрокуратура Антикорупційна прокуратура Холодницький
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