Луценко забрал часть полномочий Холодницкого

Генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что глава САП Назар Холодницкий ушел в отпуск, а его обязанности выполняют заместитель и председатель ГПУ.

Об этом Луценко сообщил на брифинге в понедельник.

По словам генпрокурора, председатель Специализированной антикоррупционной прокуратуры решил уйти в отпуск и гарантировал, что предоставит объяснения и будет сотрудничать с Квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров.

"САПом руководит сейчас первый заместитель Холодницкого (Максим Грищук - УП), но здесь есть одна очень специфическая ситуация...", - сказал он.

Луценко объяснил, что заместитель выполняет не все обязанности председателя, а только те, которые касаются деятельности непосредственно САП. Полномочия же Холодницкого как заместителя генпрокурора частично взял на себя сам Луценко, поскольку его заместители или кто-либо другой из ГПУ не имеет права выполнять эту работу.

"Это очень маленькие функции, например, подписи по подозрениям относительно отдельной категории подозреваемых", - отметил генпрокурор.

Он рассказал, что в частности подписал подозрение в коррупции адвокату заместителя винницкой региональной прокуратуры, который вместе с чиновником требовал взятку.

По словам Луценко, также в отсутствие Холодницькго он будет подписывать изменения в состав группы прокуроров.



В то же время, отметил председатель ГПУ, есть часть полномочий Холодницкого, которые не может выполнять даже генпрокурор.

По этому поводу Луценко упрекнул законодательство, которое не дает возможности другим чиновникам полноценно исполнять обязанности главы САП на время его отсутствия.

Как сообщалось, генеральный прокурор заявил, что не будет вмешиваться в ход дисциплинарного расследования в отношении главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В марте выяснилось в кабинете главы САП Холодницкого была установлена ​​"прослушка". "Жучки" якобы были прикреплены к стенке аквариума. Выяснилось, что дело в отношении Холодницкого ведет ГПУ с применением оборудования НАБУ.

Выяснилось, что дело в отношении Холодницкого ведет Генпрокуратура с применением оборудования НАБУ.

Холодницкий предостерег, что записи, которые скрыто велись в его кабинете, могут быть использованы для спекуляций против него, но подчеркнул, что о его отставке не речь идет.

Позже стало известно, какие эпизоды вмешательства Холодницкого указаны в жалобе главы НАБУ Артема Сытника.

Впоследствии НАБУ опубликовало фрагменты записанных разговоров руководителя САП Холодницкого.

Больше о прослушке у Холодницкого читайте в материале: "Шпионские игры, или "Жучки" в кабинете Холодницкого" и "Шпионские игры-2. Луценко, Сытник и Холодницкий в открытой войне"

Читайте также интервью Холодницкого: Назар Холодницкий: Кто-то хочет, чтобы я быстро освободил место

Евгений Кизилов, УП