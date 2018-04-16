Луценко: у "плівках Холодницького" немає криміналу

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що в записах, зроблених в кабінеті керівника САП Назара Холодницького, немає підстав для кримінального переслідування.

Про це Луценко повідомив на брифінгу в понеділок.

"Їх (записи – УП) аналізував як керівник НАБУ пан Ситник, так і я як керівник Генпрокуратури. І він, і я, окремо, в різні дні... дійшли до висновку, що в них явно вбачається дисциплінарні порушення", – пояснив генпрокурор.

За його словами, у записах не зафіксовано "жодних хабарів, які вимагав або отримував Холодницький".

"І тому жодного кримінального переслідування на цей момент я не бачу", – зазначив Луценко.

Крім того, генпрокурор наголосив, що справа Холодницького знаходиться зараз не в його руках "і не в руках будь-кого в цій країні, вона знаходиться в руках членів КДКП (Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів – УП)".

Як повідомлялось, Луценко також розповів, що голова САП Назар Холодницький пішов у відпустку, а його обов'язки виконують заступник і голова ГПУ.

Раніше генеральний прокурор заявив, що не буде втручатися в хід дисциплінарного розслідування щодо очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

В березні з'ясувалося, що в кабінеті глави САП Холодницького була встановлена ​​"прослушка". "Жучки" нібито були прикріплені до стінки акваріума. Їх встановили на початку лютого, а виявили 6 березня.

З’ясувалося, що справу стосовно Холодницького веде Генпрокуратура із застосуванням обладнання НАБУ.

Холодницький застеріг, що записи, які приховано велися у його кабінеті, можуть бути використані для спекуляцій проти нього, але наголосив, що про його відставку не йдеться.

Пізніше стало відомо, які епізоди втручання Холодницкого зазначені у скарзі глави НАБУ Артема Ситника.

Згодом НАБУ опублікувало фрагменти записаних розмов керівника САП Холодницького.

Більше про прослуховування у Холодницького читайте у матеріалах УП:Шпигунські ігри, або "Жучки" в кабінеті Холодницького та Шпигунські ігри-2. Луценко, Ситник і Холодницький у відкритій війні

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