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Холодницький сходив у комісію прокурорів

Вівторок, 17 квітня 2018, 13:40

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький подав до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів заяву про готовність давати пояснення по поданих щодо нього скаргах.

Про це він сказав у коментарі "Українській правді".

"Був я у КДКП. Залишив заяву про бажання ознайомитися зі скаргою та додатками до неї. На жаль, члена КДКП не виявилось на місці, він призначив на завтра зустріч", - сказав Холодницький.

Він додав, що станом на 17 квітня "жодних матеріалів скарги не бачив" і очікує, що побачить їх 18 квітня.

"Завтра поїду до КДКП, ознайомлюся. Якщо буде змога, візьму скаргу, я маю також право отримати копії додатків. Візьму цю скаргу, піду до себе на роботу, буду займатися робочими справами. А по завершенні робочого дня сяду і буду писати власні пояснення і буду давати відповіді по кожному з фактів, що описані у цих скаргах", - сказав Холодницький.

Він прогнозує, що всі пояснення зможе надати за кілька днів.

"Сяду, почитаю. Я не зацікавлений в тому, щоб затягувати процес. День-два, максимум три, мені достатньо буде, щоб ознайомитися і дати власні пояснення", - сказав керівник САП.

Холодницький запевнив, що також надасть усі документи, які попросять КДКП.  

"Звичайно, надам доступ. І буду клопотати – хай поспілкуються з тими прокурорами, на яких я нібито тиснув – хай поспілкуються. Якщо кажуть, що тисну на суд – то хай скажуть і судді, чи на кого тиснув, з ким говорив і як саме це було", - підсумував Холодницький. 

16 квітня Холодницький заявив, що вже повернувся з відпустки і в найближчий час готовий надати пояснення Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії прокурорів.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко завив, що  голова САП Назар Холодницький пішов у відпустку, а його обов'язки виконують заступник і голова ГПУ.

Луценко заявив, що не буде втручатися в хід дисциплінарного розслідування щодо очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У березні з'ясувалося, що в кабінеті глави САП Холодницького була встановлена ​​"прослушка". "Жучки" нібито були прикріплені до стінки акваріума. Їх встановили на початку лютого, а виявили 6 березня.

З’ясувалося, що справу стосовно Холодницького веде Генпрокуратура із застосуванням обладнання НАБУ.

Холодницький застеріг, що записи, які приховано велися у його кабінеті, можуть бути використані для спекуляцій проти нього, але наголосив, що про його відставку не йдеться.

Пізніше стало відомо, які епізоди втручання Холодницкого зазначені у скарзі глави НАБУ Артема Ситника.

Згодом НАБУ опублікувало фрагменти записаних розмов керівника САП Холодницького.

Більше про прослуховування у Холодницького читайте у матеріалах УП: Шпигунські ігри, або "Жучки" в кабінеті Холодницького та Шпигунські ігри-2. Луценко, Ситник і Холодницький у відкритій війні

Читайте також інтерв'ю Холодницького: Назар Холодницький: Хтось хоче, щоб я швидко звільнив місце

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

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