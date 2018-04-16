Холодницький: З відпустки вийшов, почитаю скаргу і відповім

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що вже повернувся з відпустки і в найближчий час готовий надати пояснення Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії прокурорів.

Про це повідомляє "Укрінформ".

За його словами, він провів коротку відпустку на Львівщині і Тернопільщині, де відвідав поховання своїх родичів.

Холодницький зазначив, що отримав постанову про відкриття відносно нього дисциплінарного провадження лише у понеділок, 16 квітня, хоча вона датована 4 квітня.

"Завтра поїду ознайомлюватися зі скаргою і обов'язково надам усі пояснення. Хворіти, ховатися чи інакше тягнути не буду", - сказав керівник САП.

Він додав, що спершу почитає, за що його "хочуть піти" і за два дні надасть обґрунтовану відповідь по кожному пункту.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко завив, що голова САП Назар Холодницький пішов у відпустку, а його обов'язки виконують заступник і голова ГПУ.

Луценко заявив, що не буде втручатися в хід дисциплінарного розслідування щодо очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

В березні з'ясувалося, що в кабінеті глави САП Холодницького була встановлена ​​"прослушка". "Жучки" нібито були прикріплені до стінки акваріума. Їх встановили на початку лютого, а виявили 6 березня.

З’ясувалося, що справу стосовно Холодницького веде Генпрокуратура із застосуванням обладнання НАБУ.

Холодницький застеріг, що записи, які приховано велися у його кабінеті, можуть бути використані для спекуляцій проти нього, але наголосив, що про його відставку не йдеться.

Пізніше стало відомо, які епізоди втручання Холодницкого зазначені у скарзі глави НАБУ Артема Ситника.

Згодом НАБУ опублікувало фрагменти записаних розмов керівника САП Холодницького.

Більше про прослуховування у Холодницького читайте у матеріалах УП:Шпигунські ігри, або "Жучки" в кабінеті Холодницького та Шпигунські ігри-2. Луценко, Ситник і Холодницький у відкритій війні

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