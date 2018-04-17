Холодницкий сходил в комиссию прокуроров

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подал в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров заявление о готовности давать объяснения по поданным относительно него жалобам.

Об этом он сказал в комментарии "Украинской правде".

"Был я в КДКП. Оставил заявление о желании ознакомиться с жалобой и приложениями к ней. К сожалению, члена КДКП не оказалось на месте, он назначил на завтра встречу", - сказал Холодницкий.

Он добавил, что по состоянию на 17 апреля "никаких материалов жалобы не видел" и ожидает, что увидит их 18 апреля.

"Завтра поеду в КДКП, ознакомлюсь. Если будет возможность, возьму жалобу, я также имею право получить копии приложений. Возьму эту жалобу, пойду к себе на работу, буду заниматься рабочими делами. А после завершения рабочего дня сяду и буду писать собственные объяснения и буду отвечать по каждому из фактов, описанных в этих жалобах", - сказал Холодницкий.

Он прогнозирует, что все объяснения сможет предоставить через несколько дней.

"Сяду, почитаю. Я не заинтересован в том, чтобы затягивать процесс. День-два, максимум три, мне достаточно будет, чтобы ознакомиться и дать собственные объяснения", - сказал руководитель САП.

Холодницкий заверил, что также представит все документы, которые попросят в КДКП.

"Конечно, предоставлю доступ. И буду ходатайствовать – пусть пообщаются с теми прокурорами, на которых я якобы давил – пусть пообщаются. Если говорят, что давлю на суд – пусть скажут и судьи, на кого давил, с кем говорил и как это было", - подытожил Холодницкий.

16 апреля Холодницкий заявил, что уже вернулся из отпуска и в ближайшее время готов предоставить объяснения Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что глава САП ушел в отпуск, а его обязанности выполняют заместитель и глава ГПУ.

Ранее генпрокурор заявил, что не будет вмешиваться в ход дисциплинарного расследования в отношении Холодницкого.

В марте выяснилось, что в кабинете главы САП Холодницкого была установлена ​​"прослушка". "Жучки" якобы были прикреплены к стенке аквариума. Выяснилось, что дело в отношении Холодницкого ведет ГПУ с применением оборудования НАБУ.

Выяснилось, что дело в отношении Холодницкого ведет Генпрокуратура с применением оборудования НАБУ.

Холодницкий предостерег, что записи, которые скрыто велись в его кабинете, могут быть использованы для спекуляций против него, но подчеркнул, что о его отставке не речь идет.

Позже стало известно, какие эпизоды вмешательства Холодницкого указаны в жалобе главы НАБУ Артема Сытника.

Впоследствии НАБУ опубликовало фрагменты записанных разговоров руководителя САП Холодницкого.

Больше о прослушке у Холодницкого читайте в материале: "Шпионские игры, или "Жучки" в кабинете Холодницкого" и "Шпионские игры-2. Луценко, Сытник и Холодницкий в открытой войне"

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